حضور سفیر ایران در اندونزی در مراسم محرم استان سوماترای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز کمال وندی همچنین با حضور در جمع اساتید و دانشجویان یکی از مؤسسات عالی اسلامی شهرستان پادانگ (مرکز استان سوماترای غربی) درخصوص دستاوردهای کشورمان پس از 30 سال انقلاب اسلامی سخنرانی نمود.

وی در آخرین روز از سفر خود در مراسم ویژه ای که هر ساله به مناسبت یادبود شهادت ابا عبدالله الحسین در شهر پاریامان این استان برگزار می گردد شرکت نمود. این مراسم با حضور جمع کثیری از اهالی منطقه برگزار شد، مقامات محلی مانند استاندار، فرماندار، معاون وزیر فرهنگ و جهانگری اندونزی نیز حضور داشتند.

کمال وندی در سخنرانی کوتاهی ضمن اشاره به تشابهات فراوان این مراسم یادبود در ایام محرم با برنامه های مشابه از جمله تعزیه در ایران، همکاری و انجام تحقیقات مشترک پیرامون ریشه یابی برنامه های مشترک فرهنگی را خواستار شد. قابل ذکر است این مراسم شباهتهائی با عزادرای ایام محرم در ایران دارد، ولی بتدریج زمان اصالتهای خود را از دست داده است.

همچنین رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به همراه گروه هنرمندان و مستند سازان شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سفر به شهر بنگکلو با شرکت در مراسم تابوت در این شهر که با حضور صدها هزار نفر از مردم این شهر شامل استاندار و دیگر مقامات محلی برگزار شد، اقدام به برپائی همایش یک روزه ای تحت عنوان «بررسی سنت های محرم در ایران و اندونزی » و نیز نمایشگاه عکسهائی از محرم در ایران در دانشگاه بنگکلو نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.

لازم به ذکر است که مراسم تابوت در شهر بنگکلو با اجتماع دسته های شرکت کننده در این مراسم در محل آرامگاه سید برهان الدین در شهرک کربلا در 5 کیلومتری شهر بنگکلو پایان یافت.