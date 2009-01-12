موضع شرافتمندانه ایران در قبال غزه مایه قدردانی است

به گزارش خبرگزاری مهر در این ملاقات موضوع تجاوزات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار دعوتنامه جناب دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از رئیس مجلس نمایندگان جهت حضور در اجلاس کمیته اجرائی اتحادیه بین المجالس اسلامی را تسلیم ایشان نمود.

رئیس مجلس نمایندگان بحرین در این دیدار ضمن تشکر وتقدیر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مساله فلسطین وتحرک فعالانه جهت پایان دادن به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی پناه غزه گفت باتوجه به حجم انبوه فاجعه همه مسلمانان باید دورهم جمع شوند تا با رایزنی و تبادل نظر بتوانند به راه حلی در این بحران دست یابند.

وی گفت: امیدواریم تلاشهای موجود به توقف آتش بس فوری در غزه، عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی و گشایش معابر جهت کمک رسانی به مردم مسلمان غزه منجر گردد. ما موضع شرافتمندانه جمهوری اسلامی ایران در قبال مسایل جهان اسلام ، فلسطیبن و حمایت از برادران فلسطینی مثل حرکت حماس و مقاومت اسلامی را ارج می نهیم.

رئیس مجلس نمایندگان بحرین ضمن پذیرش دعوت دکتر لاریجانی ودبیرخانه بین المجالس اسلامی جهت شرکت در اجلاس اتحادیه پارلمانهای کشورهای اسلامی که روز چهارشنبه 25 دیماه جاری در ترکیه برگزار خواهد شد از تلاشهای ایشان تشکر وتقدیر بعمل آورده وابراز امیدواری کرد این تلاشها منجر به توقف آتش بس فوری در غزه، عقب نشینی نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی و نیز گشایش فوری، ثابت ودائمی معابر جهت کمک رسانی به مردم مسلمان غزه بیانجامد.

"خلیفه بن احمد الظهرانی" رئیس مجلس نمایندگان بحرین طی هفته جاری در اجلاس کمیته اجرائی بین المجالس کشورهای اسلامی در استانبول شرکت خواهد کرد.