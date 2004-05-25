مشكلات بنيادين ما ريشه در ساختار اقتصادي كشور دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" حسين لقمانيان در نطق پيش از دستور امروز خود ضمن بيان اين مطلب افزود : اقتصاد ما برپايه نفت و منابع طبيعي است و پژوهش ها مي رساند كه اينگونه ساختار اقتصادي ذاتا فسادپذير و فسادانگيز است .

نماينده مردم همدان اضافه كرد: نبود مديريت كارآمد در ايجاد سيستم "توليدي ، صرفه جويي" و اخذ ماليات، نبودن اقتدار دولت و قانون و نظام اجرايي و مالي براي كنترل امور اقتصادي همه نتيجه اقتصاد وابسته به منابع طبيعي است كه خود يكي از اسباب دو دولتي شدن نظام و رشد سرطاني مافيايي اقتصادي و ثروتهاي افسانه اي است و بخشي از اين پول بيشمار انباشته شده، براي نگهداري ساختار قدرت و ثروت و نيروها و باندهاي موازي است.



وي درباره مشكلات ديگر اقتصاد كشور گفت : اسكله هاي نامريي در اختيار نهادهاي غيررسمي و فراقانوني و دستاوردهاي پنهان مافيايي كه 68 درصد واردات كالا را به شكل قاچاق جذب مي كند ، بارها از زبان مسوولان و رسانه ها و خبر ترانزيت و پخش مواد مخدر از اين كانال آمده است . قاچاق كالا به گفته كارشناسان تا 2/11 ميليارد دلار برآورد شده است .

وي در پايان تصريح كرد : نمونه اي از قاچاقهايي كه از اين گلوگاهها انجام شده است قاچاق چاي است كه هيات تحقيق و تفحص از واردات غيرقانوني چاي درباره آن گزارش داد ولي چون عوامل آن ، در شبكه اي قدرتمند هستند، تنها حروف نخست نام آنان و شركتهايشان آمد و اين قاچاق بزرگ ، نمونه اي كوچك از باندبازيها و جنايات مافيايي اقتصادي است كه چايكاران ايراني را به خاك سياه نشانده است .