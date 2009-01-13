سند فرابخشی توسعه و ساماندهی امور جوانان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد صادق اکبری شامگاه گذشته در جلسه کارگروه ساماندهی امور جوانان استان لرستان در محل استانداری، اظهار داشت: بعد از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق مهمی که در طی نشست های دولت محقق شد ساماندهی امور جوانان در قالب تدوین سند فرابخشی توسعه و ساماندهی امور جوانان بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 35 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند، بیان داشت: با این طیف جوان و گستردگی این نسل ایجاب می کرد که با یک نگاه دقیق تر و زیربنایی تر کارها در این حوزه صورت گیرد که تدوین سند فرابخشی ساماندهی امور جوانان حاصل این دیدگاه است.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه این سند در 14 برنامه طراحی شده است، یادآور شد: بخش ها و برنامه هایی چون مسکن، اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت، تقویت نظام خانواده و مشارکت های جوانان از جمله محورهای مورد طرح در این سند هستند.

اکبری همچنین از در دست نهایی شدن دو برنامه تدوین شاخص های جوانان خبر داد و خاطر نشان کرد: سند فرابخشی توسعه و ساماندهی امور جوانان برای اولین بار است که مبنای اقدامات قرار می گیرد و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در این حوزه با همین نگاه اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه جوانان، یادآور شد: مقابله با انحرافات در موضع دین و شناسایی آسیب ها در این بخش از جمله مباحثی است که توسط رهبر انقلاب برآن تاکید شد که باید دغدغه همه مسئولان در حوزه های فرهنگی و جوانان باشد.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان همچنین بر ضرورت مشارکت جوانان در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و ادامه داد: جوانان در این بخش می توانند با توجه به تجارب خوبی که دارند به صورت خودجوش کاهای مختلفی را از جمله فعالیت در زمینه ترویج فضایل اخلاقی انجام دهند.

3200 سازمان مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان در ادامه سخنان خود از فعالیت بیش از 3 هزار و 200 سازمان مردم نهاد در کشور خبر داد و افزود: این سازمان ها به صورت تخصصی ساماندهی شده اند.

اکبری از برنامه های این سازمان برای تقویت نهاد خانواده خبر داد و افزود: تقویت هویت ملی جوانان متناسب با فراهم کردن زمینه رشد فکری و علمی آنها، دغدغه های شغلی، مسکن، آسیب های اجتماعی، توجه به مقتضیات دوره جوانی، ازدواج و اوقات فراغت از دیگر موارد برنامه ریزی در سازمان ملی جوانان است.

وی همچنین از تدوین برنامه ملی ازدواج با یک مدیریت راهبردی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور رئیس جمهور خبر داد و بیان داشت: باید برنامه ازدواج جوانان با تدبیر ویژه صورت گیرد.

اکبری اولین گام در نهادینه کردن فرهنگ ازدواج پایدار و آگاهانه را حساس سازی گروههای مرجع دانست و یادآور شد: در طول هشت ماهه اول سالجاری ازدواج در کشور 6/3 درصد افزایش داشته است.

670 هزار ازدواج در کشور صورت گرفته است

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در 9 ماهه اول سالجاری بیش از 670 هزار واقعه ازدواج در کشور صورت گرفته است.

اکبری ابراز امیدواری کرد: این تعداد ازدواج تا پایان سالجاری به بیش از یک میلیون ازدواج برسد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش در جهت تداوم و پایداری ازدواج از جمله مباحثی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، خاطر نشان کرد: امسال با شعار ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار در کشور امیدواریم شاهد رشد فرهنگ سازی در این امر مهم دینی و اجتماعی باشیم.

اختصاص 50 میلیارد ریال برای اعزام زوج های جوان به مشهد

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دولت امسال به صورت ویژه برای اعزام زوج های جوان به مشهد مقدس اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال را اختصاص داده است.

اکبری با بیان اینکه مراحل جذب این اعتبار نهایی شده است، خاطر نشان کرد: ثبت نام، ترتیب و اولویت بندی اعزام زوج های جوان در مراکز دانشگاهها و حوزه های علمیه در حال اجرایی شدن است.

وی همچنین با بیان اینکه این سازمان دامنه توانمندی های جوانان را تنها محدود به عرصه علمی نمی بیند، یادآور شد: این سازمان جوانان را در 11 عنوان مختلف مورد تحقیق قرار داده است.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان با اشاره به بررسی این سازمان و شناسایی جوانان حافظ قرآن، کارآفرین روستایی، مبتکر، ورزشکار و مخترع، تصریح کرد: در گام اول باید با شناسایی جوانان فرهیخته در استان های مختلف کشور اقدام به تهیه بانک اطلاعات این جوانان کرد.

اکبری جشنواره سراسری حضرت علی اکبر(ع) را در همین راستا دانست و بیان داشت: در این جشنواره جوانان اندیشمند و فرهیخته شناسایی و به عنوان الگویی برای مشارکت جوانان و فرهنگ سازی در این خصوص معرفی خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت لرستان در زمینه فعالیت های مرتبط با حوزه جوانان، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 42 درصد جمعیت لرستان را جوانان تشکیل می دهند.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه میانگین تعداد جوانان در لرستان نسبت به نرم کشوری 10 درصد بالاتر است، خاطر نشان کرد: باید در این استان یک کار هماهنگ و هم جهت از سوی دستگاهای فرهنگی مرتبط با حوزه جوانان صورت گیرد تا فضای ازدواج در این استان بهتر فراهم شده و درصد این سنت حسنه افزایش یابد.