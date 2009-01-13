یک میلیون و 300 هزار خودرو در کشور دوگانه سوز شد

مهدی علوی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوگانه سوز کردن خودروها در وهله نخست مختص خودروهای عمومی است، گفت: صاحبات خودروهای شخصی نباید در این خصوص برای دوگانه سوز کردن خودروهایشان از خود اشتیاق نشان دهند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تبدیل خودروها برای دوگانه سوزشدن باید در کارگاههای مجاز انجام شود، افزود: تبدیل خودروها در این واحدها ثبت و ضبط میزان سهیمه سوخت و همچنین پیش بینی و رفع موانع آنها از سوی دولت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گازخودرو کشور در خصوص مشکلات فنی در برخی جایگاههای عرضه گاز طبیعی در کشور تصریح کرد: هم اکنون بیش از 90 درصد از ظرفیت های جایگاههای عرضه گاز به خودروها در حال استفاده است.

وی خاطرنشان کرد: با فعال تر شدن شرکت های وابسته گازخودرو در برخی استان های کشور مشکلات احتمالی برخی جایگاهها کاهش خواهد یافت.

علوی با بیان اینکه دولت همچنان در بخش تامین سنگین هزینه های تجهیزات از بخش خصوصی حمایت می کند از سرمایه گذاران خواست با حمایتی که شهرداریها در ارائه زمین برای ایجاد جایگاههای عرضه گاز طبیعی می کنند از این طرح استقبال نمایند.

به گفته وی، دولت اکنون گاز تمام شده را به جایگاه داران با قیمت هشت تومان می فروشد و قیمت فروش برای آنان 40 تومان تعیین شده است.