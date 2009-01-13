همه مراکز آموزش عالی گنبد مشکل خوابگاه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجتمع عالی گنبد کاووس افزود: اکنون یک خوابگاه به مساحت سه هزار متر مربع و ظرفیت 700 دانشجو در مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس در حال ساخت است.

وی اظهار داشت: روند توسعه مراکز آموزش عالی در این شهرستان مطلوب بوده و باید در راه رفع برخی مشکلات نظیر تامین خوابگاه برنامه ریزی شود.

رئیس مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس گفت: خوابگاههای دختران این مجتمع استیجاری است و با مشکل روبرو هستیم.

علی ستاریان افزود: این درحالی است که 60 درصد مجموع یکهزار و 300 دانشجوی فعال در این مجتمع را دختران تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: اکنون 23 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مجتمع وجود دارد که از این شمار 13 رشته در سه سال اخیر افزوده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجوز دو رشته کارشناسی ارشد در این مجتمع اخذ شد و برای چهار رشته جدید شیمی و زیست شناسی نیز در حال اخذ مجوز هستیم.