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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۱۴

همه مراکز آموزش عالی گنبد مشکل خوابگاه دارند

همه مراکز آموزش عالی گنبد مشکل خوابگاه دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: درحال حاضر هشت مرکز آموزش عالی شامل چهار مرکز آموزش عالی دولتی و چهار مرکز غیردولتی در این شهرستان فعالیت دارد که همگی با مشکل کمبود خوابگاه روبر و هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجتمع عالی گنبد کاووس افزود: اکنون یک خوابگاه به مساحت سه هزار متر مربع  و ظرفیت 700 دانشجو در مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس در حال ساخت است.

وی اظهار داشت: روند توسعه مراکز آموزش عالی در این شهرستان مطلوب بوده و باید در راه رفع برخی مشکلات نظیر تامین خوابگاه برنامه ریزی شود.

رئیس مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس گفت: خوابگاههای دختران این مجتمع استیجاری است و با مشکل روبرو هستیم.

علی ستاریان افزود: این درحالی است که 60 درصد مجموع یکهزار و 300 دانشجوی فعال در این مجتمع را دختران تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: اکنون 23 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مجتمع وجود دارد که از این شمار 13 رشته در سه سال اخیر افزوده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجوز دو رشته کارشناسی ارشد در این مجتمع اخذ شد و برای چهار رشته جدید شیمی و زیست شناسی نیز در حال اخذ مجوز هستیم.

کد مطلب 815554

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