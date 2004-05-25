خرازي نگراني ايران از تداوم هتك حرمت اماكن متبركه در شهرهاي كربلا و نجف را ابراز داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ، خرازي تلاش براي استقرار ثبات و امنيت و جلوگيري از تداوم وضعيت جاري را ضروري خواند و ايفاي نقش موثر اتحاديه اروپايي را مهم برشمرد .



برايان كاون وزير امور خارجه ايرلند نيز با اشاره به خروج نيروها از كربلا گفت : اتحاديه اروپايي اوضاع در عراق را دنبال مي كند.

وي ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر آرامش در عراق برقرار شود.