به گزارش خبرگزاري مهر ، خرازي تلاش براي استقرار ثبات و امنيت و جلوگيري از تداوم وضعيت جاري را ضروري خواند و ايفاي نقش موثر اتحاديه اروپايي را مهم برشمرد .
برايان كاون وزير امور خارجه ايرلند نيز با اشاره به خروج نيروها از كربلا گفت : اتحاديه اروپايي اوضاع در عراق را دنبال مي كند.
وي ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر آرامش در عراق برقرار شود.
در گفتگوي تلفني با وزير امور خارجه ايرلند:
خرازي نگراني ايران از تداوم هتك حرمت اماكن متبركه در شهرهاي كربلا و نجف را ابراز داشت
سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان امروز در تماس تلفني با وزير امور خارجه ايرلند رييس دوره اي اتحاديه اروپا يي مراتب نگراني جمهوري اسلامي ايران از تداوم نا امني و بي ثباتي در عراق بو يژه هتك حرمت اماكن متبركه در شهرهاي كربلا و نجف را ابراز داشت.
به گزارش خبرگزاري مهر ، خرازي تلاش براي استقرار ثبات و امنيت و جلوگيري از تداوم وضعيت جاري را ضروري خواند و ايفاي نقش موثر اتحاديه اروپايي را مهم برشمرد .
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