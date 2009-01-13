صدور 18 مجوز ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی

اکبر ترکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: گام اول برای اجرایی ساختن این سیاست ها این است که دولت در فعالیت های جدید سرمایه گذاری نکند و فضا را برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی فراهم بکند.

وی تامین خوراک، صدور مجوز و موافقت های اصولی را از مهم ترین بسترسازی های اولیه صورت گرفته از سوی وزارت نفت برای حضور سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی در پروژه های بخش های پایین دستی صنعت نفت عنوان کرد و افزود: تاکنون برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران خصوصی برای ساخت پالایشگاه های نفت خام سبک، سنگین و فوق سنگین 18 موافقت اصولی صادر شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به این موضوع که از بین مجوز های داده شده در این بخش تاکنون در دو طرح به صورت جدی عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه ها را آغاز شده است، تصریح کرد: مابقی شرکت های خصوصی تاکنون اقدام جدی را در این رابطه آغاز نکرده اند.

به گفته ترکان در حال حاضر از سوی وزارت نفت در مجموع برای تامین خوراک نفت خام سبک و سنگین نزدیک به یک میلیون و 84 هزار بشکه ظرفیت جدید پالایشی مجوز صادر شده است.

وی در ادامه از صدور ایجاد 144 هزار بشکه ظرفیت پالایش نفت خام فوق سنگین توسط بخش خصوصی خبر داد و تبیین کرد: همچنین تاکنون برای ایجاد ظرفیت 240 هزار بشکه پالایشگاه با خوراک مایعات گازی مجوزهای صادر شده است.

این مقام مسئول در وزارت نفت در پایان با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ایجاد پالایشگاه های قیر و بنزین سازی، گفت: از این رو مجوزهایی برای ایجاد واحدهایی در عسلویه، بندرامام خمینی و استان بوشهر به شرکت های خصوصی متقاضی داده شده است.