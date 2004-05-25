سكوت در مقابل جنايات آمريكا و هتك حرمت مقدسات خيانت به اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر، علامه محمد حسين فضل الله در بيانيه اي كه در روزنامه الشرق الاوسط منتشر شده است، با اشاره به شكنجه اسراي عراقي و اقدامات غير انساني و غير قانوني اشغالگران آمريكايي گفت: رفتارهاي غير اخلاقي و غير انساني آمريكايي ها به حدي رسيده است كه هرگونه سكوت در قبال آن جنايت و خيانت به اسلام و مسلمانان به شمار مي رود.

وي همه آزادگان و شرافتمندان جهان را به ايستادن در كنار ملت عراق و كمك به اين ملت براي خلاص شدن از شر اشغالگران فرا خواند.

علامه فضل الله ابراز عقيده كرد اشغالگري آمريكا در عراق در خط جنون سير مي كند.

وي درباره رفتارهاي وحشيانه نظاميان آمريكايي در عراق گفت: وحشي گري آمريكايي ها در عراق بويژه در اماكن مقدس همچنان در سايه سكوت جهانيان ادامه دارد و آخرين آن حمله گستاخانه به مسجد سهله بود كه جنايت ديگري بر جنايات اشغالگران افزود .

علامه فضل الله با اشاره به اقدام گستاخانه آمريكايي ها در بمباران شهرهاي مقدس كربلا و نجف و هتك حرمت مقدسات اين شهرها و شكنجه اسراي عراقي بدست اشغالگران خواستار مقابله جهان اسلام با اين اقدامات و تلاش همه جانبه براي بيرون راندن اشغالگران از عراق شد.