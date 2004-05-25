خرازي : همه اطلاعات درباره نسل جديد سانتريفوژها و محل آنها را به آژانس داده ايم

ه گزارش خبرگزاري مهر ، خرازي با ابراز اينكه در مذاكرات با همتاى لهستاني راههاى گسترش همكاريهاى دوجانبه و مسايل منطقه اى از جمله عراق و فعاليت هسته اى ايران را مورد گفت و گو قرارداديم ، افزود : لهستان عضو شوراى حكام آژانس بين المللي انرژى اتمي است و دراين مذاكرات تحولات و ديدگاهها را مطرح كرديم و ديدگاههاى ايران درخصوص استفاده از انرژى هسته اى را تشريح كرديم .

خرازي افزود : برنامه هاي هسته اي ايران كاملا صلح آميز است و ارائه اظهار نامه ها بر اساس اجراي پروتكل الحاقي و سفرهاي بازرسان زمينه ساز روابط ادي ايران و آژانس مي باشند.

خرازي با اشاره به اينكه در خصوص اوضاع عراق با همتاي لهستاني گفتگو و تبادل نظر به عمل آمده است گفت : در خصوص عراق گفتگوهاي مفصلي داشتيم و تفاهم كرديم گفتگوها را افزايش دهيم .

وي تاكيد كرد : انتقال حاكميت به مردم عراق و مشروعيت دولت عراقي مسايل بسيار مهمي هستند و زمينه هاى برگزارى انتخابات بايد به خوبي فراهم شود.

خرازى نقش سازمان ملل متحد را مهم خواند وخاطر نشان كرد : ما همواره گفته ايم سازمان ملل متحد در برقرارى امنيت در عراق نقش محورى دارد.

وزيرامور خارجه در پاسخ به سئوالي در خصوص طرح برخي مسايل باقيمانده ميان ايران و آژانس از جمله اورانيوم غني شده و P2 گفت : در خصوص اورانيوم غني شده تمامي اطلاعات را داده ايم و اكنون مسووليت آژانس است اين موضوع را روشن كند. ايران اورانيوم در سطح بالا غني نكرده است و قطعات آلوده به اورانيوم غني شده در سطح بالا وارداتي است و اين وظيفه آژانس است به اين مساله خاتمه دهد.

خرازي در خصصو P2 گفت : جمهورى اسلامي اي ران اطلاعات مورد نياز را ارايه كرده است وبررسي ها در جريان است تا نتيجه مشخص شود.

وزير امورخارجه خاطرنشان كرد : تفاهم مثبتي بين ايران و آژانس وجود دارد و ايران همه اطلاعات به خصوص در مورد نسل جديد سانتريفوژها و محل آنها را به آژانس ارايه داده است .

خرازى در پاسخ به سئوال ديگرى در خصوص اخبار مبني بر جاسوسي يك عضو شوراى حكومتي عراق براى ايران گفت : اين اخبار واقعيت ندارد. ايران با جامعه شيعه ، سني و كرد در عراق تماس هاى خوبي دارد و تلاش مي كنيم به آنها كمك كنيم مشكل خود را حل كنند و يك دولت عراقي دراين كشور مستقر شود.

وزير امور خارجه اضافه كرد : براى ما مهمترين مساله امنيت عراق است .

وى خاطرنشان كرد : تشكيل يك دولت كاملا دموكراتيك ، حفظ تماميت ارضي و وحدت عراق و روابط خوب دولت عراقي با همسايگان موضوعات مهم مورد نظر مااست .

خرازى گفت : ما نگراني خود را از ناامني در عراق و بويژه هتك حرمت به اماكن متبركه ابراز كرده ايم و خواستار توقف آن شده ايم و تحولاتي دراين خصوص پديد آمده و بايد ادامه يابد.