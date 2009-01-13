بربریت مدرن ؛ تماشای جنایات غزه تفریح جدید صهیونیستها !

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برخی خبرگزاریها و شبکه های خبری بین المللی، صحنه هایی از بربریت مدرن را به نمایش گذاشتند که در آن خانواده های اسرائیلی در کمال خونسردی از دیدن صحنه های کشتار مردم در نواره غزه به وجد آمده و احساس شادی می کنند!

در این تصاویر، نشان داده می شود خانواده های اسرائیلی ساکن در سرزمینهای اشغالی در بلندی های مشرف به غزه کمپ های تفریحی برپا کرده و همراه با زنان و کودکان خود با استفاده از دوربینهای بسیار قوی، بمباران و گلوله باران غزه را با شور و شوقی بسیار به نظاره می‌نشینند!

یک شهروند این رژیم درگفتگو با خبرنگاران در پاسخ به اینکه چگونه به تماشای صحنه‌های فجیع کشتار مردم غزه می نشیند گفت: گرچه چند زن و کودک در این جنگ کشته شده اند اما به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده است!

وی که با همراه با فرزند نوجوان و همسر خود در این منطقه حضور یافته و به تماشای گلوله باران غزه نشسته است، افزود: جنگی به وقوع پیوسته و فقط چند نفر کشته شده اند اما دنیا که به پایان خود نرسیده است!

یک زن اسرائیلی نیز گفت: به نظر من باید زنان و کودکان اسرائیلی با واقعیات کنار بیایند. او با اشاره به حضور فرزند نوجوان خود در این منطقه افزود: به اعتقاد من پسرم باید بسیار زودتر از اینها با چنین حوادثی روبرو می شد تا در آینده دچار سردرگمی نگردد!

یک دختر 14 ساله نیز که در کمال آرامش کشتار هم سن و سالان خود در غزه را به نظاره نشسته است، گفت: ما کودکان و نوجوانان اسرائیلی با حضور خود می‌خواهیم به اینگونه حوادث عادت کنیم!

به ادعای این شهروند سرزمینهای اشغالی، کودکان اسرائیلی آینده سازان این کشور(!) هستند و باید خود را برای صحنه هایی بدتر و دلخراش تر از این هم آماده کنند!

درصحنه ای دیگر از این تصاویر، اسرائیلی های حاضر در این منطقه با هدف قرار گرفتن یک مسجد در غزه از شادی به هوا پریده و عده ای دیگر نیز عکس یادگاری می‌گیرند!

انتشار این تصاویر بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته و علاوه بر مردم کشورهای منطقه، موجب خشم و اعتراض مردم دیگر نقاط جهان شده است.

برخی از شبکه های خارجی به نقل از روانشناسان و کارشناسان اجتماعی این عمل مردم اسرائیل را ناشی از نوعی سادیسم و دیگر آزاری رواج یافته در این کشور می‌خوانند.

این کارشناسان، عصر رژیم صهیونیستی را استقرار بربریت مردن نامیده و اعتقاد دارند دیدن چنین صحنه هایی انسان را به یاد دوران گلادیاتورهای باستان می اندازد که در آن مردم روم با دیدن صحنه های کشت و کشتار مردم بی دفاع در مقابل گلادیاتورها و دریده شدن آنها از سوی حیوانات وحشی به وجد می آمدند.

چنین صحنه هایی که در حافظه تاریح باقی خواهد ماند، ثابت می کند مردم تحت حاکمیت صهیونیستها نیز دستکمی ازحاکمان غاصب صهیونیستی نداشته و فرقی میان نظامیان و غیرنظامیان آنها وجود ندارد.