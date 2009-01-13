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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

سال نجوم در مهر - 37

فضاپیمای هندی تصویری کامل از ماه را ارائه کرد

فضاپیمای هندی تصویری کامل از ماه را ارائه کرد

مقامات سازمان تحقیقات فضایی هند اعلام کردند که فضاپیمای چاندرایان طی دو ماه گذشته با ارسال 40 هزار تصویر از سطح ماه توانسته است تصویری کامل را از این سیاره به محققان ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تحقیقات فضایی هند ISRO اعلام کرد موفقیت ماموریت چاندرایان 1 انجمن دانشمندان کشور را در تهیه تصویری کامل از سطح ماه با وضوح تصویر 5 متری توانا ساخته است.

به گفته مقامات این سازمان با اینکه در گذشته نیز چنین ماموریتهایی به سوی ماه صورت گرفته بود، هیچ یک از آنها تصویر و اطلاعات دقیقی را از سطح ماه ارائه نکرده بود. چاندرایان 1 تنها فضاپیمایی بوده است که تا به حال موفق به انجام چنین ماموریتی شده و تصاویری با کیفیت را از سطح ماه ارائه کرده است.

این در حالی است که تصاویر سازمان ناسا که رهبری تحقیقات فضایی جهان را نیز به عهده دارد، از سطح کره ماه از کیفیت و وضوح تصویر 100 متری برخوردار بوده و تصاویر چاندرایان در مقایسه با این میزان از استناد و ارزش بالاتری برخوردار خواهند بود.

چاندرایان 1 طی دو ماه گذشته بالغ بر 40 هزار تصویر را از ماه به پایگاه اصلی سازمان فضایی هند ارسال کرده است که این تصاویر دیدگاهی جدید را از این سیاره ناشناخته در اختیار محققان قرار داده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، سازمان فضایی هند به تازگی اعلام کرده است که در پی موفقیت ماموریتهای فضایی خود، اولین فضانورد خود را در سال 2020 به ماه ارسال خواهد کرد.

کد مطلب 815678

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