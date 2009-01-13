70 درصد آبهای کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود

مهدی مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد با اشاره به معضل خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر در کشور افزود: مشکل کم آبی در سالهای اخیر در بخشهایی که دارای قنات هستند قابل حل است اما متاسفانه اکثر قناتهای موجود در شهرستانهای گناباد به دلیل کمبود اعتبارات دچار مشکل شده اند.

مهدیزاده با بیان اینکه وزارت نیرو به قناتها بهای لازم را نمی دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز که به عنوان متولی اصلی معرفی شده است به این امر بی توجه است گفت: حفر چاه برای وزارت جهاد کشاورزی در اولویت است در صورتی که نگهداری قناتها کم هزینه تر از حفر چاه است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصرف بهینه باید مورد توجه وزارت نیرو وجهاد کشاورزی قرار گیرد گفت: تنها هزینه قناتها هزینه لایروبی است.

مهدیزاده ادامه داد: تامین بودجه برای نگهداری قنوات به دلیل نبود کد بودجه در لایحه بودجه مشکلات زیادی را برای مردم منطقه و روستاهایی که از این طریق آب مصرفی شان را تامین می کنند ایجاد کرده است در صورتی که با حفرچاه مشکل کم آبی حل نمی شود.

وی با اشاره به خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان اظهار داشت: بودجه پنج میلیارد دلاری مصوب در مجلس برای جبران خسارات سرمازدگی و خشکسالی در سالهای اخیر ناچیز است و کفاف خسارات کشاورزان و به خصوص دامداران را نمی کند.



مهدیزاده خاطر نشان کرد: تا کنون نتیجه مذاکرات با وزرات جهاد کشاورزی در این خصوص مثبت نبوده است و با توجه به پیش بینی تداوم خشکسالی در سالهای آینده باید برنامه ریزی جدی برای حمایت از کشاورزان و دامداران کشور انجام شود.

