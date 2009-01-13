صدور 135 مجوز قطعی برای مراکز و مؤسسات قرآنی استان تهران

سید جعفر صادقی مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی مراکز و مؤسسات قرآنی کشور برنامه ای مستمر و راهبردی برای سازمان به شمار می رود، اظهار داشت: بخشی از این برنامه ها دراز مدت و استراتژیک و برخی دیگر کوتاه مدت اجرا می شوند. به طوری که صدو مجوز، نظارت و حمایت از طرحهای راهبردی است که به صورت مستمر انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساماندهی مشارکتهای مردمی به محورهای آن اشاره کرد و گفت: محور اول توسعه و ساماندهی است. این محور شامل تأسیس مراکز و مؤسسات قرآنی و صدور مجوز است که بر اساس آن افراد تشکلهای قرآنی را راه اندازی می کنند و مؤسسات قرآنی، مراکز قرآنی و خانه های قرآن روستایی تأسیس می شوند. در واقع از تجمیع این تشکلها اتحادیه های استانی در 30 استان تشکیل می شوند.

صادقی هدف از این کار را هماهنگی با سند چم انداز 20 ساله با برنامه ریزی همراه انگیزه و تشویق افراد توانمند تا پایان چشم انداز توصیف کرد که به ازای جمعیت شهری و روستایی در همه نقاط جمعیتی این تشکلها راه اندازی شود.

وی محور دوم را حمایت و پشتیبانی به صورت حمایتهای مستقیم نقدی و غیر نقدی و بخش دیگر غیر مستقیم خواند و تصریح کرد: از سال 83 تا پایان 86 حدود 8 میلیارد ریال حمایت نقدی در سطح کشور چه ستادی و استانی شده اند. این آمار با افزودن مبالغی طی امسال به 11 میلیارد ریال رسیده است. حدود 800 هزار جلد قران رایگان نیز میان مراکز و مؤسسات قرآنی توزیع شده است. در بخش حمایتهای غیر مستقیم بخشی از این حمایتها در قالب واگذاری طرحهای آموزشی بوده است که مبالغ اجرایی به آنها داده شده است که برای بحثهای پشتیبانی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه با وزارت خانه های نیرو و نفت رایزنی شد تا تعرفه آب، برق گاز تشکلهای قرآنی، آموزشی حساب شود، افزود: این موضوع در حال پیگیری است تا عملیاتی شود. در بخش غیر مستقیم با مقامات مربوطه در حال رایزنی هستیم تا تسهیلات، اعتبارات و وام برای مراکز با بهره های کم و بازپرداخت طولانی مدت انجام شود.

صادقی محور سوم را هدایت و راهنمایی خواند و گفت: پس از مجوزهای صادر شده، مؤسسات، مراکز، اتحادیه ها و خانه های قرآنی نیاز به هدایت و راهنمایی دارند که کلیات آیین نامه های آموزشی و تبلیغی به عنوان الگو به صورت رایگان در اختیار آنان قرار داده شده است، در واقع تجارب 30 ساله را در اختیار آنها قرار داده ایم. ارائه مشاوره به مدیران مؤسسات به صورت استانی و ستادی و برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء مدیریت که به صورت ستادی در قم برگزار شد و استانی نیز به در بیشتر استانها برگزار شد و بقیه تا پایان سال برگزار می شود که از فعالیتهای این محور محسوب می شوند.

وی محور چهارم را نظارت و ارزشیابی خواند و یادآور شد: هم نظارت مستقیم دارالقرآن استانها را داریم که طی 3 سال است اجرا می شود. تدوین آیین نامه انظباطی، اعزام هیئتهایی به منظور بازدید از مراکز قرآنی هر استان و رتبه بندی و سطح بندی مراکز و مؤسسات قرآنی طی این محور مورد توجه قرار می گیرند. در سطح بندی و ارزیابی تقریبا به صورت مستمر فعالیتها رصد می شوند، اگر رکودی مشاهده شد مرکز منحل می شود که از از 900 مرکز 27 مورد منحل شده اند که مشکلات شخصی ا135فراد بوده است که به دلیل انتقال محل سکونت و محل کار بوده است.

وی محور نهایی که مهمترین سیاست سازمان در این حوزه است را ساماندهی مشارکتهای مردمی خواند و گفت: هماهنگ با اصل 44 قانون اساسی امور اجرایی با شیب منطقی و شتابدار به مراکز مردمی واگذار شود تا سهیمه نهضت قرآن آموزی سازمان تبلیغات به مراکز مردمی واگذار شود و تلاش می شود تا سالهای آینده این شتاب افزایش یابد و مراکز را به سمت خود فعالی راهنمایی می کنیم تا با استفاده از کمکهای مردمی و جذب مشارکتهای مردمی دوره های خودگردان برگزار کنند.

وی گفت: تا پایان سال 840 مرکز و مؤسسه قرآنی تا پایان سال 86 که 105 مورد مؤسسه و بقیه مرکز بوده اند. 350 خانه قرآنی نیز در روستاها ایجاد شده اند. در سال 87 حدود 80 مرکز و مؤسسه قرآنی با مجوز موقت ایجاد شده اند که پس از طی 6 ماهه ارزیابی به مجوز قطعی تبدیل می شوند. در 30 استان همه اتحادیه ها تشکیل شده اند.

صادقی افزود: در استان تهران تاکنون 135 مجوز مؤسسه و مرکز قرآنی با مجوز قطعی و 13 مجوز موقت که جمعا 148 مجوزهای موقت و قطعی صادر کرده ایم. در سال 87 حدود 13 مجوز برای تهران موقت صادر شده است.