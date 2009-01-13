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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

حمایت بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از تولید بازی درباره غزه

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تولیدکنندگانی که درباره جنایت‌های صهیونیستی در غزه بازی رایانه‌ای تولید کنند، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ارتباطات و بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد این بنیاد از ساخت بازی‌هایی با موضوع غزه حمایت می‌کند. محمد بیطرف قائم‌مقام بنیاد گفت: جنایت‌های رژیم اشغالگر در غزه و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین فاجعه‌ای انسانی است که در صدر اخبار جهان قرار دارد.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای برای تولید بازی درباره فجایع رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان حمایت ویژه می‌کند. با توجه به نقش موثر بازی‌سازان ایرانی در دنیای رایانه‌ای در سطح منطقه و کشورهای عربی ایران می‌تواند در آینده جنایت رژیم صهیونیستی را در دنیای مجازی و از طریق هنر به مخاطبان جهانی خود منتقل کند.

کد مطلب 815704

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