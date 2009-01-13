به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ارتباطات و بینالملل بنیاد ملی بازیهای رایانهای معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد این بنیاد از ساخت بازیهایی با موضوع غزه حمایت میکند. محمد بیطرف قائممقام بنیاد گفت: جنایتهای رژیم اشغالگر در غزه و کشتار مردم بیدفاع فلسطین فاجعهای انسانی است که در صدر اخبار جهان قرار دارد.
وی افزود: بنیاد ملی بازیهای رایانهای از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای برای تولید بازی درباره فجایع رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان حمایت ویژه میکند. با توجه به نقش موثر بازیسازان ایرانی در دنیای رایانهای در سطح منطقه و کشورهای عربی ایران میتواند در آینده جنایت رژیم صهیونیستی را در دنیای مجازی و از طریق هنر به مخاطبان جهانی خود منتقل کند.
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