ایران میزبان مسابقات انتخابی واترپلو جوانان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فینا، مسابقات انتخابی واترپلو قهرمانی جوانان جهان به صورت متمرکز و جداگانه در 5 قاره جهان برگزار خواهد شد و 24 تیم برتر مرحله مقدماتی به پانزدهمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان در کرواسی صعود خواهند کرد.



برهمین اساس، رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان جهان در منطقه قاره آسیا از تاریخ 12 تا 16 اردیبهشت ماه سال 88 به میزبانی کشورمان برگزار می شود و سه تیم برتر این مسابقات راهی مسابقات قهرمانی جوانان جهان خواهند شد.



بنابراعلام دبیرخانه کنفدراسیون شنای آسیا که مقر آن در تهران است ، تاکنون 6 تیم قزاقستان، قطر، عربستان ، کویت ، ازبکستان و ایران برای شرکت درمسابقات انتخابی قهرمانی جوانان جهان در تهران اعلام آمادگی کرده اند.



تیم واترپلو جوانان ایران به عنوان یکی از مدعیان حضور در مسابقات جهانی سابقه دو دوره قهرمانی پیاپی در مسابقات رده های سنی و عموم آسیا (جوانان کمتر از 18 سال) درسال های 1385 تایلند و 1387 اندونزی را در کارنامه افتخارات خود دارد.



مرحله نهایی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان از اول تا 9 شهریور ماه 88 با حضور 24 تیم برتر جهان به میزبانی کشور کرواسی برگزار خواهد شد.