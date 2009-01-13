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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کمبود مواد اولیه عامل تاخیر در راه اندازی مجتمع پتروشیمی هگمتانه

کمبود مواد اولیه عامل تاخیر در راه اندازی مجتمع پتروشیمی هگمتانه

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل مجتمع پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: ساخت این مجتمع از سال 82 آغاز شد و اگر با مشکلات تحریم اقتصادی و کمبود مواد اولیه روبرو نمی شد، امسال به بهره برداری می رسید.

امین نیکوسخن در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان عملیات اجرایی احداث این کارخانه در حال حاضر 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با راه اندازی این مجتمع سالانه 50 هزار تن پودر گرانول pvc برای صادر به خارج از کشور در همدان تولید می شود.

وی گفت: این مجتمع با سرمایه گذاری 57 درصدی توسط بخش خصوصی و33 درصدی توسط دولتی و 10 درصدی توسط سرمایه گذاری خارجی و کشور ایتالیا احداث می شود.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی هگمتانه همدان با بیان اینکه این مجتمع اولین کارخانه تولید PVC درکشور است، افزود: در این شرکت پودر و گرانول PVC وگرید پزشکی تولید خواهد شد.

نیکو سخن اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این مجتمع را 30 میلیارد و 800 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: تولید این کارخانه حدود 50 هزار تن تولید پودر گرانول PVC است که بیشترین تولیدات به کشورهای خارجی صادر می شود.

نیکوسخن اشتغالزایی برای جوانان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: احداث این مجتمع به طور مستقیم برای 200 نفر و به طور غیر مستقیم برای 1500 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.

کد مطلب 815710

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