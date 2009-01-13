صدور مجوز 56.2 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی هراتی زاده صبح امروز در نشست خبری در محل سازمان صنایع و معادن استان با اشاره به روند سرمایه گذاری خارجی در طول برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن استان، افزود: طی این مدت مجوز 56.2 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در32 طرح صنعتی و معدنی برای سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، اسپانیا، چین، هلند و افغانستان صادر شده که میانگین مشارکت سهم طرف خارجی در این طرحها 73.7 در صد است.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن استان گفت: در 9 ماهه گذشته سال جاری نیز مجوز مشارکت 19 میلیون دلاری سرمایه گذاران خارجی در پنج طرح صنعتی خراسان رضوی صادر شد.

هراتی نیک ادامه داد: زمینه تولید طرحهای صنعتی فوق شامل مصنوعات سنگی و شیشه ای، شیر خشک، قطعات آلومینیومی تزریقی، مصنوعات چوبی و روغن موتور است که با میانگین مشارکت 64.8 درصدی سرمایه گذارانی از کشورهای هلند و افغانستان در شهرستان مشهد اجرا خواهد شد.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن استان خاطر نشان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این طرحها 50 درصد بوده است و پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای مذکور 744 نفر بطور مستقیم مشغول به کار شوند.