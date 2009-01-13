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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

اخبار کوتاه دین واندیشه/

تجدید درخواست رهبران مسیحی برای صلح در غزه

تجدید درخواست رهبران مسیحی برای صلح در غزه

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: درخواست تکفیر قاچاقچیهای مواد مخدر توسط واتیکان و درخواست مجدد رهبران مسیحی برای صلح غزه در میان اخبار کوتاه امروز خبرگزاری مهر قرار گرفته‌اند.

واتیکان قاچاقچی‌های مواد مخدر را تکفیر کند

کاردینال تارسیسکو برتونه به عنوان یکی از مقامات ارشد واتیکان در گفتگو با خبرنگاران امریکای لاتین پیش از عزیمت به مکزیک اظهار داشت که مقامات کلیسا باید به عنوان مجازات و تنبیه قاچاقچی‌های مواد مخدر که مسئول هزاران مرگ خشونت‌آمیز در مکزیک هستند تکفیر را در نظر گیرند. تکفیر کاتولیکها مانع حضور آنها در کلیسا و هرنوع مراسم مذهبی می‌شود.

تجدید درخواست رهبران مسیحی برای صلح در غزه

تعدادی از رهبران مسیحی از جمله اسقفهای کلیسای لوتری امریکا، کلیسای لوتری کانادا به عنوان گامی در راه صلح و جلوگیری از خونریزی صهیونیستها در غزه با برخی از مقامات رژیم صهیونیستی و مقامات دینی آنها دیدار کرده‌اند. این درحالی است که برخی از رهبران مسیحی در نقاط مخلتف جهان درخواستهای خود را برای صلح و آتش بس تجدید کرده‌اند.

اوباما اسقف همجنسگرا را برای مراسم نیایشی انتصاب خود انتخاب کرد

پس از آنکه طرفداران حقوق همجنسگرایان از انتخاب ریک وارن یکی از رهبران پروتستان مخالف با همجنسگرایی برای انجام مراسم نیایشی انتصاب باراک اوباما رئیس جمهور منتخب امریکا انتقاد کردند وی اسقف گنه رابینسون از کلیسای اپیسکوپال را که به شکل‌ دهی مناقشات بسیاری در کلیسا برسر مسئله همجنسگرایی شهرت دارد برای مراسم نیایشی انتصاب خود انتخاب کرد.

کد مطلب 815748

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