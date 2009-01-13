دانشگاه علوم پزشکی همدان از کمبود اعتبار رنج می برد

سعید بشیریان در گفتگو با خبرنگارمهر در همدان با اشاره به اینکه اعتبار بخش بهداشت و درمان در سال جاری نسبت به سال گذشته با عدم رشد مواجه بوده است، افزود: اعتبار مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال جاری 520 هزار و 197 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: 42 هزار و 68 میلیون ریال نیز برای بخش آموزش این دانشگاه در نظر گرفته شده است که جوابگوی نیاز این دانشگاه نیست.

بشیریان افزود: افزایش هزینه ها ازجمله حقوق کارکنان دولت درسال جاری و رشد وتورم وعدم افزایش متناسب تعرفه های بهداشتی درمانی منجر به کسری اعتبار دانشگاه شده است.