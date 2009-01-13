حذف دوره های کاردانی گروه پزشکی از کنکور88/ پذیرش بومی در دوره کاردانی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها دو رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در دوره کاردانی در دانشگاههای علوم پزشکی در سال آینده پذیرش وجود دارد.

واگذاری پذیرش در دوره های کاردانی به وزارت بهداشت

وی اضافه کرد: بر اساس قانون سنجش، دوره های کاردانی به وزارت بهداشت واگذار شده است و سعی داریم که این دو رشته باقیمانده نیز علاوه بر ارتقای آنها به کارشناسی به صورت بومی پذیرش شوند.

پذیرش غیرمتمرکز از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در دوره های کاردانی

عین اللهی گفت: دوره های کاردانی که به صورت بومی پذیرش می شوند رشته هایی هستند که در بخش های درمانی و بهداشتی به آنها نیاز است و پذیرش بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت و به صورت غیرمتمرکز و از سوی دانشگاه های علوم پزشکی صورت می گیرد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: وجود سابقه کاری، فعالیت در حوزه سلامت و نیاز محلی و منطقه ای بخشی از ضوابط پذیرش دانشجوی بومی در دوره های کاردانی است.

پذیرش دانشجو بومی بر اساس نیاز استانی

وی اظهار داشت: دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس نیاز استانی دانشجویان را به صورت بومی و به ویژه بومی روستایی می پذیرند و بیش از ظرفیت مورد نظر نیز دانشجویی تربیت نمی شود.

عین اللهی گفت: این نوع پذیرش به پذیرش بهورزان شباهت دارد و در واقع از روستا افراد را می پذیرند و پس از تربیت نیروی انسانی آنها را به همان محلها باز می گردانند تا نیاز بهداشتی و درمانی منطقه رفع شود.

وی تاکید کرد: ضوابط به دانشگاه ها ابلاغ شده است و اختیار آن بر عهده معاونت سلامت قرار دارد. بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت دهان و دندان، فوریت های پزشکی و بهداشت خانواده ها از جمله رشته های پذیرش بومی است.