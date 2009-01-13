انگیزه شالیکاران برای فصل زراعی آتی کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، عنایت الله تورنگ صبح سه شنبه در همایش سالانه برنج کشور در محمود آباد افزود: هر چند ممکن است بخشی از برنج در اختیار دلالان باشد اما شالیکاران هنوز دارای محصول هستند و معتقدم اگر بازار برنج رونق نیابد به تولید این محصول استراتژی در در کشت آینده صدمه زیادی خواهد زد.

تورنگ با بیان اینکه هزینه تولید برنج سال جاری بر اساس قیمت بالای سال زراعی قبل رقم خورده است، اما اکنون با کاهش شدید قیمت، فروش آن برای شالیکاران مرقوم به صرفه نیست تاکید کرد: واردات برنج باید قطع شود.

وی در عین حال گفت: هر چند در بازار خارج از مرزهای ایران قیمت برنج حدود 70 درصد کاهش یافته است اما بازار برنج داخلی باید رونق یابد تا شاهد کشت و کار کشاورزان در آینده باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پدیده خشکسالی پارسال صرفه جویی در آب با برنامه ریزی دوره آبیاری تناوبی را موجب افزایش بهره ورزی و افزایش عملکرد دانست.

تورنگ ادامه داد: برای اجرای آبیاری تناوبی در زراعت برج پارسال حدود 25 درصد در مصرف آب برای کشت این محصول صرفه جویی شده است.

وی به مکانیزاسیون در زراعت اشاره کرد و گفت: با اشتفاده از تکنولوژی شاهد کاهش هزینه و افزایش ثبات تولید برنج خواهیم بود.

مازندران دارای حدود 240هزار هکتار اراضی شالیزاری است که سالانه با تولید 900هزار تن برنج سفید 44 درصد برنج کشور را تامین می کند.