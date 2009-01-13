تسهیلات آبیاری تحت فشار در استان مرکزی از امروز ارائه می شود

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: متقاضیان واجد شرایط می توانند برای استقاده از این تسهیلات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در اجرای مصوبه هیئت وزیران و پیرو مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری مرکزی، اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به صورت 50 درصد کمک دولت و 50 درصد از طریق تسهیلات بانکی فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی استان با بانک کشاورزی منعقد شده است.

پورقاسمیان در بخشی دیگری از سخنان خود از بکارگری 150 مهندس و کارشناس کشاورزی در مزارع استان خبر داد و گفت: این تعداد دانش آموخته وظیفه نظارتی و راهبری کنترل آفات در سطح 29 هزار و 450 هکتار محصولات زراعی، 9 هزار هکتار محصولات باغی و پنج هکتار محصلات گلخانه ای را در استان مرکزی بر عهده دارند.

وی هدف از اجرای این طرح را به کار گرفتن تجربیات و دانش کارشناسان جوان در روند افزایش تولید، کاهش هزینه محصول تولیدی و حرکت به سوی کشاورزی پایدار عنوان کرد.

وی افزود: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در توانمندسازی و پوشش مناسب شبکه مراقبتی کشت باغی، زراعی و گلخانه ای و هدفمند کردن یارانه ها در استان این طرح در حال انجام است.