هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان تشکیل می شود

ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان ساعت 15 امروز برگزار می شود اظهار داشت: در جلسه امروز 5نفر به عنوان اعضای هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان انتخاب می شوند و وظیفه این هیئت تصمیم گیری در مورد هرگونه بروز اختلاف در فراکسیون خواهد بود.
نماینده مردم گرمی در خانه ملت تاکید کرد:علاوه بر این وزیر اقتصاد نیز با حضور در فراکسیون اکثریت در مورد لایحه بودجه و لایحه هدفمند کردن یارانه ها توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
وی همچنین به نقل از مسوولان دولتی از ارائه بودجه 88 به مجلس در روز یکشنبه 6 بهمن خبر داد.
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