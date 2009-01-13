ابلاغ نظر مجلس به دولت در مورد تاخیر ارائه بودجه/ مهلت تاپایان دی

حمیدرضا حاجی بابایی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در این ابلاغیه از دولت خواسته شده حداکثر تا پایان دی ماه بودجه سال 88 به مجلس ارائه شود چون با توجه به آئین نامه جدید ، مجلس برای بررسی و ابلاغ بودجه 88 به دو ماه زمان نیاز دارد.

نماینده مردم همدان در خانه ملت تاکید کرد: اگر بودجه دیر به مجلس برسد نمایندگان در بررسی بودجه با مشکل مواجه خواهند شد و به هر میزان که بودجه دیر تر از اول بهمن به مجلس بیاید مجلس نخواهد توانست به بررسی دقیق بودجه بپردازد.

وی درخصوص جلسه علنی فردای مجلس نیز گفت: فردا وزیر آموزش و پرورش برای ارائه گزارشی درمورد اقدامات انجام شده و در دست انجام وزارتخانه خود گزارشی به نمایندگان ارائه خواهد کرد.