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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

حاجی بابایی به مهر خبر داد:

ابلاغ نظر مجلس به دولت در مورد تاخیر ارائه بودجه/ مهلت تاپایان دی

ابلاغ نظر مجلس به دولت در مورد تاخیر ارائه بودجه/ مهلت تاپایان دی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه در مورد ارائه بودجه سال آینده از ابلاغ رسمی نظر مجلس به دولت در این مورد خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در این ابلاغیه از دولت خواسته شده حداکثر تا پایان دی ماه بودجه سال 88 به مجلس ارائه شود چون با توجه به آئین نامه جدید ، مجلس برای بررسی و ابلاغ بودجه 88 به دو ماه زمان نیاز دارد.

نماینده مردم همدان در خانه ملت تاکید کرد: اگر بودجه دیر به مجلس برسد نمایندگان در بررسی بودجه با مشکل مواجه خواهند شد و به هر میزان که بودجه دیر تر از اول بهمن به مجلس بیاید مجلس نخواهد توانست به بررسی دقیق بودجه بپردازد.

وی درخصوص جلسه علنی فردای مجلس نیز گفت: فردا وزیر آموزش و پرورش برای ارائه گزارشی درمورد اقدامات انجام شده و در دست انجام وزارتخانه خود گزارشی به نمایندگان ارائه خواهد کرد.

 

کد مطلب 815813

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