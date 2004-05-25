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۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۲۶

در مراسمي

كروبي از همسران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقدير كرد

ظهر امروز در مراسمي با حضور مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي از همسران نمايندگان مجلس به واسطه مشقات و سختي‌هاي زيادي كه به واسطه مسوليت آنان تحمل مي‌كنند تقدير كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر؛ در مراسم امروز كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي برگزارشد ، همچنين از همسران نمايندگان مرحوم مجلس ششم نيز تقدير شد وهداياي به آنان اهدا شد.

از خرداد 79  تاكنون سيزده نفر از نمايندگان مجلس ششم در حال مسووليت در حين انجام وظيفه جان باختند.


 

کد مطلب 81586

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