كروبي از همسران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقدير كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر؛ در مراسم امروز كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي برگزارشد ، همچنين از همسران نمايندگان مرحوم مجلس ششم نيز تقدير شد وهداياي به آنان اهدا شد.



از خرداد 79 تاكنون سيزده نفر از نمايندگان مجلس ششم در حال مسووليت در حين انجام وظيفه جان باختند .

