پیش فروش تندر 90 ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بابایی معاون بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش شرکت پارس خودرو گفت: پس از اعلام قیمتهای جدید این خودرو از جانب وزارت صنایع و معادن، پیش فروش خودرو تندر 90 شرکت پارس خودرو شروع شده و همچنان ادامه دارد.

معاون فروش شرکت پارس خودرو گفت: بر اساس مصوبه های پیشین وزارت صنایع و معادن و در پی پیش فروش این خودرو پس از اتمام تعهدات دور اول و دوم، شرکت پارس خودرو تعداد قابل توجهی از خودروهای تندر 90 خود را در معرض پیش فروش قرار داد که با استقبال متقاضیان این خودرو نیز مواجه شد.

بابایی اضافه کرد: روش پیش فروش محصولات در این شرکت تخصیص 80 درصد از برنامه تولید می باشد و از این روش برای پیش فروش اینترنتی تندر 90 در نمایندگیها برای ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال آینده استفاده شده و بدیهی است ظرفیت پیش فروش مدلها و رنگهایی که متقاضی بیشتری داشته باشد زودتر تکمیل شود.

وی با تکذیب قطع پیش فروش تندر 90 افزود: منطقی است در راستای طرح تکریم مشتری که یکی از اهداف مهم شرکت پارس خودرو می باشد، این شرکت به تولید با شمارگان بالا و کیفیت قابل توجه تندر 90 تا تکمیل ظرفیت تعیین شده و بر اساس برنامه تولید ادامه دهد.

حامد بابایی ملاک و دلیل محدودیت در پیش فروش برخی مدلهای تندر 90 را برنامه ریزی تولید در روزهای آتی و همچنن تکمیل ظرفیت پذیرش بعضی از مدلهای این خودرو دانست و اضافه کرد: به این منظور شرکت پارس خودرو با در نظر گرفتن تعداد تولید روزانه خود پس از اتمام تعهدات، با همان روش واگذاری 80 درصد تولید، پیش فروش می کند تا در ارائه خدمات مطلوب و تحویل به موقع این خودرو تاخیری به وجود نیاید.