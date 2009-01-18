تلاش کشور برای تولید مخازن هوشمند با استفاده از سنسور

باقر مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تیمی از محققان پژوهشگاه این ایده را مطرح کردند که طبق این ایده با وارد کردن سنسورهای بدون سیم و با سیم به دورن چاه می توان اطلاعات درون چاه نظیر دما، فشار و اطلاعاتی در خصوص نفت خام را بدون دخالت انسان دریافت کرد.

وی افزود: این اطلاعات از طریق سنسورها به کامپیوتر ارسال می شود و با استفاده از اینترنت این اطلاعات به مسئولان حوزه نفتی عرضه خواهد شد. با این روش مسئولان می توانند در صورت نیاز تغییراتی در ادامه عملیات از راه دور اعمال کنند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه مطالعه در این حوزه همچنان ادامه دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر سنسورهای خاص این پروژه طراحی شده است که به زودی به تولید کنندگان داخلی واگذار می شود و در صورت عدم توانایی داخلی به شرکتهای خارجی واگذار خواهد شد.

مهاجرانی از ایجاد پایلوت این طرح در پژوهشگاه خبر داد و اضافه کرد: چاه کوچکی در پژوهشگاه ایجاد شده است که دارای شرایط چاههای نفت طبیعی است‌ که با ساخت سنسورها آزمایشهای این پروژه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح جز طرحهای مرزهای دانش تکنولوژی است، ادامه داد: تاکنون تنها 3 کشور در این زمینه وارد شده اند. آنها با استفاده از سنسورهای با سیم اقدام به ایجاد چاههای هوشمند کردند ولی در این طرح اطلاعات آنلاین (Online)در اختیار کاربران قرار می گیرد.



مهاجرانی با تاکید بر اینکه این پروژه بسیار زمان بر و هزینه بر است، گفت: این طرح از اولویتهای پژوهشگاه است که در دراز مدت نهایی می شود و سرمایه گذاریهای لازم در این زمینه انجام شده است.