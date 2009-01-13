510 نیرو کار بازگشایی راه های استان مرکزی را انجام می دهند

حسن احمدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: همچنین 81 اکیپ راهداری زمستانی با 325 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری زمستانی در جاده های استان مستقر هستند.

وی اضافه کرد: همچنین از هزار و 208 پارچه روستای استان به طول چهار هزار و 160 کیلومتر، هزار و350 کیلومتر آن برف روبی شده و راههای روستایی نیز باز است.

وی با بیان اینکه 145 کیلومتر از راههای روستایی شهرستان تفرش طی 24 ساعت گذشته نمک پاشی شده است، اضافه کرد: همچنین این نمک پاشی ها در شهرستانهای ساوه و شازند انجام شده است.

احمدی با بیان اینکه 50 هزار تن نمک در راهدارخانه های استان ذخیره شده است، اظهار داشت: همچنین مکانهایی در راهدارخانه ها و ادارات برای کسانی که در جاده ها و راههای استان به علت نقص فنی و یا سرمای شدید گرفتار می شوند پیش بینی شده است.

احمدی نوری گفت: تمام راهها و جاده های مواصلاتی استان مرکزی جهت عبور و مرور رانندگان باز است و رانندگان با حفظ ایمنی کامل می تواند در آنها تردد کنند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان قبل از سفر از باز بودن راهها اطمینان حاصل کنند، گفت: هموطنان می توانند جهت آگاهی از راههای استان با شماره گویای 141 و یا 4130011 تماس حاصل کنند.

به گزارش هواشناسی استان، بارش برف در اقصی نقاط شهرستانهای استان مرکزی از صبح روز گذشته تا امروز ادامه دارد و بارش برف در ارتفاعات به 50 ساتتیمتر رسیده است.

بنابراین گزارش، بیشترین بارش برف با 16 سانتیمتر در قرق آباد و کمترین با 3 سانتیمتر در شهر ساوه است و ارتفاع برف در شهر اراک 7 سانتیمر است که تا عصر امروز بارش برف ادامه دارد و پس از آن هوای شهر اراک همراه با وزش باد و مه صبگاهی می شود.

حداقل دمای شب گذشته شهر اراک 5 درجه زیر صفر بوده که در حال حاضر دمای شهر اراک 2 تا 3 درجه زیر صفر می باشد و طی 24 ساعت آینده دمای هوای شهر اراک 5 تا 10 درجه کاهش پیدا می کند.

بیشترین میزان برف پس از قرق آباد بدین شرح است خمین 10 ، دلیجان 9، تفرش، خنداب و شازند 7، کمیجان و محلات 5 و ساوه 3 سانتیمتر است.