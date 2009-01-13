بخش کشاورزی زنجان از عدم وجود صنایع تبدیلی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید خلیلی خشنود ظهر امروز در حاشیه بازدید استاندار زنجان از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: در حال حاضر استان زنجان در زمینه تولید کنسانتره و غذای دام از استانهای برتر کشور است.

وی با تاکید بر پتانسیل بالای استان برای تولید سبوس و بسیاری از محصولات کشاورزی ادامه داد: کارهای خوبی در دولت نهم در زمینه کشاورزی صورت گرفته است که امیدواریم با حمایتهای مقام عالی استان به نتیجه مطلوب برسیم.

خشنود با ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال زراعی 87 - 86 افزود: مجموع اراضی زیر کشت استان در سال زراعی گذشته 515 هزار و 269 هکتار است که از این میان 168 هزار و 395 هکتار به کشت آبی و 346 هزار و 874 هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تولید محصولات اساسی و مهم در بخش زراعی شامل گندم، جو، برنج، دانه های روغنی، سیب زمینی و نباتات علوفه ای اشاره کرد و گفت: مجموع محصول تولید شده در بخش زراعی یک میلیون و 279 هزار و 420 تن است که این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته 6/11 درصد رشد داشته است.

خشنود همچنین محصولات مهم و اساسی بخش باغبانی را زیتون، انگور، سیب، گردو و بادام عنوان کرد و افزود: میزان تولید محصول در این بخش 361 هزار و 789 تن است که نسبت به سال گذشته 5/33 رشد داشته است.

در ادامه محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان وضعیت این سازمان مطلوب عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های بالایی که استان در بخش کشاورزی و منابع آبی دارد و حمایتهای ویژه دولت امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در استان باشیم.

رئوفی نژاد به خلا موجود در زمینه فرآوری صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان اشاره کرد و خواستار اقدام جدی در این زمینه شد.

وی همچنین طرح آمایش را تابلوی توسعه در استان دانست و از کلیه مدیران خواست تا در این خصوص اهتمام و برنامه جدی داشته باشند.