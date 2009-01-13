کاهش آمار مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رضا علیمحمدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد افزود: در سه ماه گذشته 11 مورد مرگ بر اثر خفگی ناشی از گاز گرفتگی در سیستم متوفیات بهشت رضا(ع) شهر مشهد به ثبت رسیده که خوشبختانه نسبت به سال گذشته کاهشی 30 درصدی داشته است.

مدیر بهشت رضا(ع) مشهد گفت: امیدواریم با رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا به خصوص بخاری های بدون دودکش همچنان شاهد کاهش مرگ ومیر بر اثر قاتل نامرئی باشیم.

مدیر بهشت رضا(ع) مشهد تصریح کرد: در پاییز گذشته 270 نفر مشهدی بر اثر سوانح و حوادث رانندگی چشم از جهان فرو بسته اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از 290 نفر بوده است.

علیمحمدی خاطر نشان کرد: از مجموع شهروندان مشهدی 60 درصد در شهر مشهد بر اثر حوادث رانندگی فوت کردند و 40 درصد دیگر در سایر شهرهای کشور دچار حادثه گردیده اند.

همچنین مدیر عامل سازمان فردوس ها شهرداری مشهد از تصویب نهایی طراحی سایت آرامگاههای خانوادگی آلاچیقی خبر داد و گفت: طراحی آرامگاههای خانوادگی با فضایی متفاوت در مساحتی بیش از 10000 متر مربع و بر گرفته از حکمت و فلسفه اسلامی توسط مهندسین مشاور به اتمام رسیده و توسط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تصویب شده است.

سید حسن حسینی تعداد آرامگاههای مذکور را 96 غرفه ذکر کرد و افزود: کل سایت مذکور گنجایش 1800 قبر را داشته و 800 متر مربع فضای سبز در آن لحاظ گردیده است.

حسینی در ادامه بیان داشت: در طراحی آرامگاههای خانوادگی مذکور تلاش شده ضمن استفاده از معماری اصیل ایرانی، فضایی اسلامی، معنوی و روحانی در قطعه مذکور حاکم گردیده و از رنگ های آرامبخش استفاده گردد.

وی تاکید کرد: با اتمام طراحی و تصویب نهایی به زودی عملیات اجرایی ساخت آرامگاههای خانوادگی آلاچیقی شروع خواهد شد.