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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

البینه الجدیده فاش کرد :

توطئه آمریکا برای به قدرت رساندن احزاب لائیک و لیبرال در عراق

توطئه آمریکا برای به قدرت رساندن احزاب لائیک و لیبرال در عراق

یک روزنامه عرب زبان از همکاری مشترک آمریکا با برخی از کشورهای منطقه برای دور نگه داشتن احزاب مذهبی عراق از روند فعالیت های سیاسی و به قدرت رساندن احزاب لائیک در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع سیاسی بلند پایه اعلام کردند: واشنگتن با برخی از کشورهای منطقه به توافق رسیدند تا احزاب و گروه های سیاسی اصلی عراق را در حاشیه روند سیاسی عراق قرارداده و تا حد امکان این گروه ها را از مراکز تصمیم گیری یا قدرت دور نگه دارند.

از دیگر دسیسه های مشترک آمریکا با برخی کشورهای عربی فراهم کردن زمینه برای پیشرفت گروهها و احزاب لیبرال و لائیک است.

درعین حال اخیرا ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق که از لائیک های طرفدار آمریکا است، در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط فاش کرد : طرف های آمریکایی شش بار در منزلش در بغداد با وی دیدار کردند.

کد مطلب 815912

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