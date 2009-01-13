توطئه آمریکا برای به قدرت رساندن احزاب لائیک و لیبرال در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع سیاسی بلند پایه اعلام کردند: واشنگتن با برخی از کشورهای منطقه به توافق رسیدند تا احزاب و گروه های سیاسی اصلی عراق را در حاشیه روند سیاسی عراق قرارداده و تا حد امکان این گروه ها را از مراکز تصمیم گیری یا قدرت دور نگه دارند.

از دیگر دسیسه های مشترک آمریکا با برخی کشورهای عربی فراهم کردن زمینه برای پیشرفت گروهها و احزاب لیبرال و لائیک است.

درعین حال اخیرا ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق که از لائیک های طرفدار آمریکا است، در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط فاش کرد : طرف های آمریکایی شش بار در منزلش در بغداد با وی دیدار کردند.