فهرست 76 مشکل اساسی کشور از دیدگاه نهاد ریاست جمهوری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فهرست 76 مشکل اساسی در کشور در بخش های مختلف را بدین شرح اعلام کرد:
فرهنگی - اجتماعی
1- تسهیل ازدواج و تحکیم نهاد خانواده
2-تقویت مساجد و اماکن مذهبی و نهادهای فرهنگی مردمی
3- تهیه پیوست فرهنگی طرحها و ارتقای نظام اطلاع رسانی
4- تعمیق فرهنگ ولایت و انتظار
5- ترویج شیوه زندگی اسلامی، فرهنگ وجدان کار، کسب حلال و انضباط اجتماعی
6- تحکیم هویت اسلامی - ایرانی و ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس
7- اهتمام به زبان و ادبیات فارسی
8- جریان سازی فرهنگی و دشمن شناسی و مقابله با جابجایی ارزشها
9- ارتقای سلامت آحاد جامعه و بیمه و تامین اجتماعی فراگیر
10- اهتمام به ورزش و اوقات فراغت
11- مشارکت اجتماعی بانوان
12- آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریتها
13- حفظ محیط زیست
علمی - فناوری
14- ابتناء دانشها بر جهان بینی اسلامی وتعمیق معرفت دینی در موسسات آموزشی و پژوهشی
15- تقویت علوم انسانی و تولید اندیشه ها و متون اسلامی
16- تحول نظام آموزشی و پژوهشی در جهت رشد خلاقیتها و تعقل و نوآوری همراه با تهذیب
17- حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر
18- کاربردی - بومی کردن علوم و فناوری ها و تجاری سازی محصولات آن با افزایش رابطه دانشگاه و صنعت
19- تکمیل و اجرای نقشه علمی کشور و تقویت و توسعه زیرساختهای تکنولوژیک
امور اقتصادی
20- اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و کوچک سازی دولت و توانمند سازی مردم
21- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و احترام به مالکیت فردی و مالکیت معنوی و بهبود محیط کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی بر اساس معیارهای اسلامی
22- ارتقای بهره وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری
23- افزایش قدرت خرید ملی به ویژه محرومان و کاهش فاصله بین دهکهای درآمدی و ثروتی بالا و پایین
24- گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی
25- گسترش وقف
26- مهار تورم
27- افزایش اشتغال به ویژه در فعالیتهای زودبازده و به خصوص برای جوانان
28- حذف کامل ربا و اصلاح ساختار بانکها
29- اصلاح ساختار بیمه های بازرگانی
30- اصلاح ساختار نظام مالیاتی
31- اصلاح ساختار بازار سرمایه
32- اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و هدفمند کردن یارانه ها
33- کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در هزینه های جاری و مصرفی
34- تنظیم بازار
35- حمل و نقل عمومی
36- برق و آب
37- صنایع معدنی، نفت ، گاز و پتروشیمی
38- انرژی هسته ای
39- کشاورزی و صنایع تبدیلی
40- مسکن به ویژه حمایت از مسکن مستضعفان و جوانان و الگوی معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی
41- تامین امنیت غذایی
42- گسترش ایرانگردی و جهانگردی
43- توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی
44- آمایش سرزمین
45- مدیریت جابجایی جمعیت
46- اولویتهای صنعتی
امور داخلی
47- ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی
48- گسترش نظارت عمومی
49- صیانت از حقوق اساسی ملت
50- تدوین قانون جامع انتخابات و قانون مدنی برای شفاف سازی
51- تقویت همبستگی ملی
سیاست خارجی
52- همگرایی با کشورهای اسلامی، دوست و منطقه و طراحی و اجرای نهادهای منطقه ای و بین المللی مستقل از نظام سلطه
53- حمایت از مظلومین جهان و تشکیل جبهه مستضعفین برای مقابله با نظام سلطه
54- حضور فعال در سازمانهای بین المللی و منطقه ای با هدف ایجاد تحول در رویه های موجود
55- ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی
56- طراحی و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل بین المللی
57- معرفی اسلام ناب محمدی به جهانیان و مقابله با ناتوی فرهنگی
امور امنیتی
58- تحکیم امنیت پایدار
59- تقویت نقش مردم و کسب اطلاعات مردمی
60- تقویت دستگاههای امنیتی
61- مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی
امور دفاعی
62- تقویت قدرت بازدارندگی
63- مقابله موثر با تهدیدهای نرم افزاری
64- خودکفایی در فناوریهای دفاعی
65- تقویت بسیج مستضعفان
66- تامین پدافند غیر عامل حیاتی و حساس
امور قضایی و امنیتی
67- تامین امنیت قضایی
68- صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و کرامت انسانی
69- پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه لازم برای جرم زدایی
70- تنقیح قوانین
71- طراحی نظام نظارت یکپارچه
امور اداری و مدیریتی
72- شفاف کردن وظایف سه قوه با محوریت قانون اساسی
73- کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به سطوح منطقه ای و محلی
74- آموزش مداوم و فراگیری برای افزایش مهارت و توانمندیها و کارآیی و ارتقای سلامت اداری
75- نظارت و ارزیابی بر مبنای شاخصهای اسلامی
76- استقرار سامانه جامع و یکپارچه اطلاعاتی و تقویت دولت الکترونیک
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