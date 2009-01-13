فهرست 76 مشکل اساسی کشور از دیدگاه نهاد ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر،تدوین برنامه پنجم توسعه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارایه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات متمرکز شده است. البته باتوجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست های کلی برنامه پنجم، احتمال افزایش تعداد این بسته ها از سوی دولت نیز وجود دارد.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فهرست 76 مشکل اساسی در کشور در بخش های مختلف را بدین شرح اعلام کرد:

فرهنگی - اجتماعی

1- تسهیل ازدواج و تحکیم نهاد خانواده

2-تقویت مساجد و اماکن مذهبی و نهادهای فرهنگی مردمی

3- تهیه پیوست فرهنگی طرحها و ارتقای نظام اطلاع رسانی

4- تعمیق فرهنگ ولایت و انتظار

5- ترویج شیوه زندگی اسلامی، فرهنگ وجدان کار، کسب حلال و انضباط اجتماعی

6- تحکیم هویت اسلامی - ایرانی و ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس

7- اهتمام به زبان و ادبیات فارسی

8- جریان سازی فرهنگی و دشمن شناسی و مقابله با جابجایی ارزشها

9- ارتقای سلامت آحاد جامعه و بیمه و تامین اجتماعی فراگیر

10- اهتمام به ورزش و اوقات فراغت

11- مشارکت اجتماعی بانوان

12- آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریتها

13- حفظ محیط زیست

علمی - فناوری

14- ابتناء دانشها بر جهان بینی اسلامی وتعمیق معرفت دینی در موسسات آموزشی و پژوهشی

15- تقویت علوم انسانی و تولید اندیشه ها و متون اسلامی

16- تحول نظام آموزشی و پژوهشی در جهت رشد خلاقیتها و تعقل و نوآوری همراه با تهذیب

17- حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر

18- کاربردی - بومی کردن علوم و فناوری ها و تجاری سازی محصولات آن با افزایش رابطه دانشگاه و صنعت

19- تکمیل و اجرای نقشه علمی کشور و تقویت و توسعه زیرساختهای تکنولوژیک

امور اقتصادی

20- اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و کوچک سازی دولت و توانمند سازی مردم

21- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و احترام به مالکیت فردی و مالکیت معنوی و بهبود محیط کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی بر اساس معیارهای اسلامی

22- ارتقای بهره وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری

23- افزایش قدرت خرید ملی به ویژه محرومان و کاهش فاصله بین دهکهای درآمدی و ثروتی بالا و پایین

24- گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی

25- گسترش وقف

26- مهار تورم

27- افزایش اشتغال به ویژه در فعالیتهای زودبازده و به خصوص برای جوانان

28- حذف کامل ربا و اصلاح ساختار بانکها

29- اصلاح ساختار بیمه های بازرگانی

30- اصلاح ساختار نظام مالیاتی

31- اصلاح ساختار بازار سرمایه

32- اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و هدفمند کردن یارانه ها

33- کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در هزینه های جاری و مصرفی

34- تنظیم بازار

35- حمل و نقل عمومی

36- برق و آب

37- صنایع معدنی، نفت ، گاز و پتروشیمی

38- انرژی هسته ای

39- کشاورزی و صنایع تبدیلی

40- مسکن به ویژه حمایت از مسکن مستضعفان و جوانان و الگوی معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی

41- تامین امنیت غذایی

42- گسترش ایرانگردی و جهانگردی

43- توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی

44- آمایش سرزمین

45- مدیریت جابجایی جمعیت

46- اولویتهای صنعتی

امور داخلی

47- ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی

48- گسترش نظارت عمومی

49- صیانت از حقوق اساسی ملت

50- تدوین قانون جامع انتخابات و قانون مدنی برای شفاف سازی

51- تقویت همبستگی ملی

سیاست خارجی

52- همگرایی با کشورهای اسلامی، دوست و منطقه و طراحی و اجرای نهادهای منطقه ای و بین المللی مستقل از نظام سلطه

53- حمایت از مظلومین جهان و تشکیل جبهه مستضعفین برای مقابله با نظام سلطه

54- حضور فعال در سازمانهای بین المللی و منطقه ای با هدف ایجاد تحول در رویه های موجود

55- ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی

56- طراحی و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل بین المللی

57- معرفی اسلام ناب محمدی به جهانیان و مقابله با ناتوی فرهنگی

امور امنیتی

58- تحکیم امنیت پایدار

59- تقویت نقش مردم و کسب اطلاعات مردمی

60- تقویت دستگاههای امنیتی

61- مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی

امور دفاعی

62- تقویت قدرت بازدارندگی

63- مقابله موثر با تهدیدهای نرم افزاری

64- خودکفایی در فناوریهای دفاعی

65- تقویت بسیج مستضعفان

66- تامین پدافند غیر عامل حیاتی و حساس

امور قضایی و امنیتی

67- تامین امنیت قضایی

68- صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و کرامت انسانی

69- پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه لازم برای جرم زدایی

70- تنقیح قوانین

71- طراحی نظام نظارت یکپارچه

امور اداری و مدیریتی

72- شفاف کردن وظایف سه قوه با محوریت قانون اساسی

73- کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به سطوح منطقه ای و محلی

74- آموزش مداوم و فراگیری برای افزایش مهارت و توانمندیها و کارآیی و ارتقای سلامت اداری

75- نظارت و ارزیابی بر مبنای شاخصهای اسلامی

76- استقرار سامانه جامع و یکپارچه اطلاعاتی و تقویت دولت الکترونیک