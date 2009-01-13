عدم امکان برگزاری مجدد امتحانات دانشگاه پیام نور / تغییر زمان 30 امتحان پیام نور

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از ابتدای مهر ماه سال جاری برای نخستین بار ثبت نام 860 هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور از طریق سیستم جامع اتوماسیون "گلستان" انجام شد که زمان امتحانات و انتخاب واحد دانشجویان از این طریق صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بیش از دو هزار و 450 عنوان درسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور انتخاب واحد دانشجویان بر روی سیستم جامع اتوماسیون دانشگاه قرار گرفت که باید به همین میزان نیز زمان امتحانات به دانشجویان اعلام می شد.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور تاکید کرد: با توجه به این که این سیستم برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور مورد بهره برداری قرار می گرفت اعلام زمان 30 امتحان دانشگاه به دلیل خطای انسانی به اشتباه صورت گرفت که موجب مشکلاتی برای دانشجویان شد.

معتمدی اظهار داشت: به منظور به حداقل رسیدن مشکلات دانشجویان زمان امتحاناتی که امکان تغییر آن در همان روز وجود داشت اصلاح شد اما زمان برخی از امتحانات به پس از آخرین امتحان دانشجویان که طبق برنامه اعلام شده بود موکول شد.

وی ادامه داد: ده روز قبل از شروع امتحانات از طریق صدا و سیما، سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و نصب آگهی در واحدهای دانشگاه اطلاع رسانی به دانشجویان انجام شد اما با توجه به این که اجباری برای حضور دانشجویان در واحدها در طول ترم وجود ندارد برخی از این افراد از تغییر زمان امتحانات با خبر نشدند.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور افزود: با توجه به این که امتحانات دانشگاه پیام نور به صورت سراسری در کشور برگزار می شود تنها در شرایط خاص مانند بدی آب و هوا یا بسته شدن جاده ها اگر دانشجو نتواند در امتحانات شرکت کند امتحان مجدد برگزار خواهد شد.