علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله "اهتمام به زبان و ادبیات فارسی" که مورد توجه برنامه پنجم توسعه نیز هست گفت: یکی از رموز وحدت ایرانیان در کنار مذهب، زبان است و سابقه مشترک تاریخی‌ این را ثابت کرده است و قطعاً هر گونه تلاش در جهت استحکام و خلوص زبان فارسی به تحکیم وحدت ملی ما کمک خواهد کرد.

وی به فعالیتهای موسسه متبوعش در این راستا اشاره کرد و افزود: ما علاوه بر اینکه در برنامه‌هایمان به صورت روزمره به این مسئله پرداخته‌ایم و در آینده نیز خواهیم پرداخت دو کار ویژه دیگر نیز در راستای همان هدف اصلی که ارتقای زبان فارسی باشد انجام می‌دهیم. اهدای جوایز ادبی پروین اعتصامی و جلال آل احمد این دو کار ویژه را شامل می‌شوند.

شجاعی با بیان اینکه برگزاری جوایزی همچون آل احمد و پروین اعتصامی می‌تواند به تقویت زبان فارسی بینجامد گفت: البته کار اصلی را در این زمینه نویسندگان انجام می‌دهند و ما فقط تسهیل‌ کننده‌ایم. به هر حال فکر می‌کنم گام نخست در اهتمام به زبان و ادبیات فارسی باید توسط نویسندگان برداشته شود و مدیران فرهنگی نیز حمایت کنند.

وی در توضیح این موضوع گفت: انتشار مجموعه‌های فاخر ادبی و اعمال سختگیری بیشتر در مورد آثار ضعیف که موجب تشویش فضای فکری و ذهنی مخاطبان می‌شود موجب سلامت زبان فارسی خواهد شد و چنین توجهی را هم نباید از مقوله ممیزی دید بلکه باید آن را در جهت ارتقای زبان فارسی ارزیابی کرد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب همچنین ترجمه آثار ادبی فاخر در زمینه ادبیات فارسی و توجه بیشتر به کتابهای منتشر شده یا در انتظار نشر اعم از کتب درسی و غیر درسی را از دیگر اقداماتی برشمرد که می‌توان برای ارتقای زبان فارسی انجام داد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چندی پیش در گزارشی کم توجهی و عدم اهتمام به زبان و ادبیات فارسی را یکی از 76 مشکل اساسی کشور ذکر کرده و خواستار رفع این مشکل در برنامه پنجم توسعه شده بود.