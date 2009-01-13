70 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران یکپارچه سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای یکپارچه سازی مازندران در ساری افزود: برای اجرای این طرح به برنامه جامع اصولی و فرهنگ سازی نیاز است.

وی اظهار داشت: به دلیل وجود خرده مالکان و محدود بودن اراضی کشاورزی بسیاری از کشاورزان راغب برای اجرای این طرح نیستند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح یکپارچه سازی امری ضروری و واجب بوده و در این زمینه باید اطلاع رسانی و آموزشهای لازم صورت گیرد.

به گفته کریمی، بیمه کردن محصولات کشاورزی نیز از دیگر طرحهایی است که متاسفانه استقبال زیادی از آن نشده است.

استاندار مازندران بیان داشت: در همه جای دنیا مرسوم بوده که بیمه ها نسبت به جبران خسارت ها اقدام کنند و دولت در این بخشها هزینه نکند.

وی از رسانه های استان خواست تا در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی شالیزاری و کشاورزی دارد