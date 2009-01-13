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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

70 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران یکپارچه سازی می شود

70 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران یکپارچه سازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: بر اساس مصوبه سفر دوم دولت 70 هزار هکتار اراضی شالیزاری استان یکپارچه سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای یکپارچه سازی مازندران در ساری افزود: برای اجرای این طرح به برنامه جامع اصولی و فرهنگ سازی نیاز است.

وی اظهار داشت: به دلیل وجود خرده مالکان و محدود بودن اراضی کشاورزی بسیاری از کشاورزان راغب برای اجرای این طرح نیستند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح یکپارچه سازی امری ضروری و واجب بوده و در این زمینه باید اطلاع رسانی و آموزشهای لازم صورت گیرد.

به گفته کریمی، بیمه کردن محصولات کشاورزی نیز از دیگر طرحهایی است که متاسفانه استقبال زیادی از آن نشده است.

استاندار مازندران بیان داشت: در همه جای دنیا مرسوم بوده که بیمه ها نسبت به جبران خسارت ها اقدام کنند و دولت در این بخشها هزینه نکند.

وی از رسانه های استان خواست تا در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی شالیزاری و کشاورزی دارد

کد مطلب 816012

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