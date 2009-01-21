ابلاغیه ساماندهی سرویس مدارس مشکل شهرهای کوچک را حل نمی کند

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اتفاقات اخیر مربوط به سرویس مدارس در کشور گفت: این موضوع به مشکلات زیرساختی کشور مربوط است که تاکنون برای آن چاره اندیشی نشده است.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی درباره حوادث اخیر مربوط به سرویس مدارس در اردبیل نیز گفت: استاندار اردبیل باید برای وضعیت راههای این شهر تدبیری بیندیشد.

تاکنون دو حادثه سقوط و تصادف وانت نیسان حامل دانش آموزان که مسیر مدرسه به خانه را طی می کردند، در روستاهای اردبیل روی داده است.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: اگر بخواهید ریشه ای به این موضوع نگاه کنیم علت اینکه دانش آموزان آن منطقه با وانت نیسان جا به جا می شوند صعب العبور بودن مناطق کوهستانی روستاهای اردبیل و ناهمواری جاده های منتهی به آن است.

عباسی ادامه داد: به همین علت تردد مینی بوس در این منطقه غیرممکن است و دانش آموزان مجبورند که با وانت نیسان مسیر خانه به مدرسه و بالعکس را طی کنند که این نشان دهنده نواقص و کمبودها در استان اردبیل است که مسئولان این استان باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی مسئولان اجرایی استان اردبیل و آموزش و پرورش آن را در جریانات اخیر مقصر عنوان کرد و گفت: شورای استان باید پاسخگوی این مسائل باشد.

البته پیش از این نیز سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل دلیل حوادث اخیر مربوط به سرویس مدارس را تعطیل شدن مدارس زیر 15 نفر منطقه عنوان کرده بود که طی آن دانش آموزان مجبور به ادامه تحصیل در مدارس روستاهای دیگر هستند.