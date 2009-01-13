31 فیلم کوتاه در جشنواره نماز و نیایش کرمان شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین در سه بخش فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه در کشور می شود که در سالجاری استان کرمان میزبان بخش فیلم کوتاه این جشنواره است.

محبان گفت: در بخش فیلم کوتاه 31 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی تصریح کرد: این جشنواره با هدف ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلاء جایگاه نماز و ارائه آفرینش های جذاب در زمینه موضوعات دینی برگزار می‌شود.

محبان افزود: جشنواره فیلم کوتاه نماز و نیایش از 29 دی ماه جاری به مدت چهار روز در کرمان برگزار می شود، در روزهای برپایی جشنواره همه روزه فیلم های شرکت کننده از ساعت 9:30 تا 11:30 در تالار عماد مجتمع فرهنگی هنری ارشاد کرمان به نمایش درخواهند آمد.