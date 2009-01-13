باید هدف سفر لیونی به ترکیه فقط مذاکره درباره آتش بس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در پیغام "علی باباجان" به "زیپی لیونی" آمده است : درهای ترکیه کاملا به روی شما باز هستند اما در صورت سفر شما به آنکارا ما باید فقط درباره شرایط آتش بس در غزه صحیت کنیم .

در ادامه این پیغام همچنین تاکید شده است : اگر قصد شما از سفر به ترکیه نشان دادن این مطلب است که ما روابط خوبی را با هم داریم، به هیچ وجه به آنکارا نیائید. اگر قصد صحبت کردن درباره شرایط آتش بس را داشتید به آنکارا سفر کنید.

به گزارش مهر، امروز خبرهایی درباره سفر لیونی به ترکیه منتشر شد اما اعتراض گسترده مرم این کشور به جنایات صهیونیستها در غزه موجب شده تا مقامات آنکارا نگاه خوبی را درباره این سفر نداشته باشند.

شدت خشم مردم ترکیه از جنایات صهیونیستها در غزه به حدی است که بنا بر دلایل امنیتی هنوز تاریخ سفر لیونی به آنکارا اعلام نشده است.

در همین رابطه خبرگزاری آناتولی از شکست مذاکرات نمایندگان حماس با قاهره درباره طرح آتش بس مصر خبر داد.