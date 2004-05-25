آتش بارگاه ملكوتي حضرت علي (ع) خرمن آمريكاييها را خواهد سوزاند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است: حضرت اميرالمومنين (ع) و حضرت سيد الشهدا (ع) در اعماق قلوب مسلمانان و شيعيان منزلت خاصي دارند و مرقد مطهر آنان نيز داراي جايگاه بسيار والا و ويژه نزد مسلمانان و محبان اهل بيت (عليهم السلام) است. از اين رو مسلمانان نمي توانند تعرض نظاميان وقيح آمريكايي به اين اماكن مقدس به ويژه گلوله باران بارگاه ملكوتي علي ابن ابيطالب (ع) را تحمل كنند و اين جنايت از نظر دنياي اسلام، شيعيان و ملت ايران محكوم و غير قابل بخشش است.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: متجاوزان و اشغالگران عراق با اقداماتي از اين دست، نه تنها نمي توانند در مقابل استقلال خواهي مردم مسلمان عراق بايستند بلكه هتك حرمت عتبات عاليت و آتشي كه به بارگاه حضرت علي (ع) زده اند به زودي خرمن آمال آمريكايي ها را خواهد سوزاند.

در پايان اين اطلاعيه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مسلمانان و شيعيان جهان خواست در مقابل اين اقدام جنايتكارانه و بي حرمتي نسبت به مقدسات مسلمانان ساكت نمانند و اين تجاوز را محكوم كنند.