به خاطر دنیزلی به بشیکتاش می روم/ می دانم سایپا رضایت نامه نمی دهد

حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهاد باشگاه بشیکتاش ترکیه گفت: اجازه بدهید بعد از بازی در این خصوص صحبت کنم. در حال حاضر تنها پیشنهادی از این باشگاه داشتم و بهتر است بعد از بازی با سنگاپور و مذاکره با باشگاه سایپا در این خصوص صحبت کنم.

وی گفت: فکر نمی کنم باشگاه سایپا به من رضایت نامه دهد چون با آنها قرارداد دارم. یک درصد هم به این موضوع امیدوار نیستیم و می دانم که آنها قبول نمی کنند اما در صورت رضایت آنها دوست دارم به باشگاه بشیکتاش بروم.

هافبک ملی پوش تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: تنها به خاطر دنیزلی به بشیکتاش خواهم رفت زیرا او از بازی من شناخت دارد و اگر وی در آن باشگاه نبود به پیشنهاد آنها پاسخ منفی می دادم که البته هنوز با دنیزلی در این خصوص صحبت نکرده ام.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از فوتبال ترکیه شناختی دارید اظهار داشت: شناخت کاملی ندارم اما بعضی مواقع بازیهای تیم های معتبر این کشور را می بینم . آنها لیگ سختی دارند که همانند لیگ انگلیس بازیکنان در آن قدرتی و خشن بازی می کنند و قطعا حضور در این تیم معتبر ترکیه ای انتخاب خوبی برای ما خواهد بود.

کعبی در پایان در خصوص دیدار ایران با سنگاپور گفت: درست است که ما از این تیم شناخت نداریم و قطعا کار سختی برابر آنها پیش رو خواهیم داشت اما با توجه به پیروزی برابر چین وضعیت مان از همه لحاظ خوب است و برای پیروزی به این دیدار می رویم.