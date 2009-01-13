دادگاه های سیار خدمات رسانی به مردم را کیفی تر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور ظهر امروز در مراسم افتتاح دادگاه سیار بخش سیدان شهرستان مرودشت افزود: خدمات رسانی بهتر و دسترسی همه مردم به دادرسی عادلانه، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی ضمن تاکید بر سیاستهای پیشگیرانه و فعالتر کردن شوراهای حل اختلاف از ظرفیتهای دادگاه های سیار استفاده کند که در این راستا امروز شاهد آغاز به کار دادگاه سیار در بخش سیدان شهرستان مرودشت هستیم.

وی با اشاره به اینکه دادگاه سیار دارای صلاحیت عام بوده و دو ماه در سال تشکیل خواهد شد، افزود: امیدواریم با آغاز به فعالیت این دادگاه سیار در این شهرستان و دیگر مناطق استان شاهد توسعه همه جانبه قضایی در فارس و خدمات رسانی بهتر به مردم باشیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان مرودشت در نشست شورای اداری این شهرستان نیز اظهار داشت: این شهرستان با ویژگیهای بی نظیر خود یکی از الگوهای نمونه استان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری محسوب می شود.

سیاوش پور موقعیت جمعیتی و تنوع فرهنگی این شهرستان را یکی از ویژگیهای این منطقه خواند و افزود: چنین ویژگیهایی عمده ترین دلایل توسعه مرودشت به شمار می رود و مسئولان این شهرستان می توانند با توجه جدی به فلسفه نوآوری و شکوفایی ملی و تعامل بیشتر برای اجرای قانون، زمینه های پیشرفت بیش از پیش این منطقه را فراهم کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد دادگستری شهرستان در کاهش آمار پرونده های قضایی موجود و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در این حوزه قضایی نیز بیان کرد: کاهش روز افزون پرونده ها در دستگاه قضایی استان فارس در حالی صورت می گیرد که هر سال متوسط تشکیل پرونده های قضایی در محاکم و شوراهای حل اختلاف رو به افزایش بوده و این امر نشان دهنده جدیت و تلاش دستگاه قضایی برای کاهش این پرونده ها است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه سخنان خود نظام قضایی کشور را در ماهیت، محتوا، مدیریت و ساختار در میان کشورهای اسلامی نمونه دانست و افزود: تطابق قوانین با موازین شرعی و نظام مکتبی ما مورد اذعان متخصصان امر قضا در همه کشورهای اسلامی است و باید تلاش کنیم با تکیه بر سیاستهای پیشگیرانه دستگاه قضایی، گسترش فرهنگ قضازدایی و بهداشت قضایی و در نهایت حل ریشه ای مشکلات عمومی جامعه، بر اعتبار قوانین شرعی و قضایی کشور در سطوح بین المللی بیافزاییم.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شهرستان شیراز قرار دارد.