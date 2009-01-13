28 تعاونی زنان در استان مرکزی تاسیس شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محسن مظفری بعد از ظهر امروز در نشست تعاونی های زنان استان مرکزی در استانداری مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر 249 تعاونی زنان با چهار هزار و 965 عضو در استان وجود دارد، افزود: این تعاونی ها با سرمایه گذاری پنج میلیارد و 266 میلیون و 907هزار ریال و اشتغالزایی دو هزار و 826 در استان مرکزی فعال است.

وی اضافه کرد: این تعاونیها در زمینه های کشاورزی، عمرانی، صنعتی، معدنی، فرش دستباف، تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان، خدمات، حمل و نقل، مسکن، اعتبار، چند منظوره و تامین نیاز صنوف خدماتی فعالیت دارند.

مشاور و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به اینکه تعاونیها نقش موثری در ایجاد شغل و بهبود اوضاع اقتصادی خانواده ها دارد، گفت: مسئولان باید در جهت رفع مشکلاتی از قبیل مکان و تسهیلات مناسب برای تعاونیها تلاش کنند.

اشرف جواهری افزود: با گذشت سالها از تاسیس تعاونیها در کشور هنوز جایگاه آنان مشخص نیست و مشکلات و موانع بسیاری در این زمینه وجود دارد.