بانک اطلاعات تعزیه خوانان خراسان رضوی در مشهد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صداقت کریمی، عصر امروز در نشست خبری در محل حوزه هنری استان افزود: بعد از تاسیس بانک پژوهش های هنری استان همچنین بانک اطلاعات هنرمندان استان، حوزه هنری بنا به رسالت ویژه ای که در زمینه هنر دینی دارد، به تاسیس بانک های اطلاعاتی خاص تری در زمینه گروه هایی که به تولید آثاری از این دست می پردازند، اقدام کرد.

معاون آموزش و پژوهش حوزه هنری خراسان رضوی تصریح کرد: در این راستا و بنابر خلاهای موجود در وهله اول بانک اطلاعات تعزیه خوانان استان جمع آوری گردید. وی افزود: شاید هنر تعزیه را تنها هنری بتوان بر شمرد که خاستگاه اصلی اش در واقعه عاشورا بوده است.

وی اظهار داشت: تعزیه اگرچه در اصل به معنی سوگواری و توصیه به صبر کردن برای بازماندگان است اما در اصطلاح به نمایشی گفته می شود که در آن سعی در شبیه سازی واقعه عاشورا می شود.

صداقت خاطرنشان کرد: در خراسان نیز تعزیه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. حتی در زمانه کنونی که گروه های تعزیه به خصوص به دلیل تاثیر غالبی که رسانه ها دارند، کمتر شده اند اما هنوز گروه های فراوانی به خصوص در روستاها و شهرستانهای کوچک در ایام محرم به اجرای برنامه می پردازند.

وی افزود: تعدادی از این گروه ها بیش از سه نسل قدمت دارند و افرادی در آن عضو هستند که بیش از 50 سال به کار تعزیه مشغول هستند. این نوعی میراث فرهنگی مذهبی برای ماست که پاسداشت آن امری واجب است.

معاون آموزش و پژوهش حوزه هنری استان با بیان اینکه متاسفانه در داخل ایران کمتر کار پژوهشی درباره تعزیه شده است، گفت: آنچه تحقیق و پژوهش در مورد تعزیه وجود دارد بیشتر توسط مستشرقان غربی انجام شده است و ما از ظرفیت های هنری این قالب غافل بوده ایم و آن چنان که شایسته است به آن نپرداخته ایم.

صداقت ادامه داد: حوزه هنری خراسان رضوی به خاطر رسالت ویژه ای که در زمینه پاسداشت هنر فاخر دینی و هنرمندان این عرصه دارد اقدام به ایجاد بانک تعزیه خوانان خراسان نمود.

وی افزود: در این بانک سعی شده است تا گروه های قدیمی تعزیه خوانی در سطح استان شناسایی شده و اطلاعات آنها در این بانک ثبت شود. اطلاعاتی نظیر مشخصات سرپرست گروه، تاریخچه شکل گیری گروه، سوابق اجرای گروه، به علاوه نقش هایی که تک تک اعضای گروه در تعزیه به عهده دارند.

صداقت خاطرنشان کرد: در حاشیه جمع آوری این اطلاعات متون تعزیه ای که توسط این گروه ها مورد استفاده قرار می گیرد نیز جمع آوری گردیده است.

وی در پایان گفت: در فاز اول گروه هایی که از سابقه بیشتری در این عرصه برخورداند اطلاعاتشان بر روی سایت حوزه هنری خراسان رضوی قرار گرفته است و هم اکنون فرم های دیگری در حال بررسی و ارزشگزاری برای اعلان می باشد و در آینده تعداد گروه های بیشتری از طریق این بانک اعلام خواهد شد.