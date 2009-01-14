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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

منابع آب ماهدشت کرج آلودگی ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزشهای همگانی سازمان آبفای غرب استان تهران گفت: منابع آبی منطقه ماهدشت کرج هیچگونه آلودگی ندارد.

علیرضا لرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج مبنی بر انتشار خبری از سوی نماینده مردم کرج و اشتهارد و آسارا در مجلس مبنی بر اینکه مردم ماهدشت از آلودگی آب شرب خود رنج می برند، اظهار داشت: با توجه به انجام آزمایشهای مکرر و منظم که از طریق پیشرفته ترین دستگاه ها از سوی آزمایشگاه مرکزی آبفای غرب استان تهران صورت می گیرد تاکنون هیچگونه آلودگی در آب مناطق زیر پوشش آبفای غرب استان تهران و همچنین منطقه ماهدشت وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در ماهدشت کرج به دلیل بافتهای خاص لایه های زمین شناسی، آب استحصالی از چاهها کمی لب شور بوده که برای رفع سه حلقه چاه جدید انجام شده است.

این مسئول یادآور شد: همچنین مقرر شد که با اجرای خط انتقال جدید آب از مناطق همجوار به ماهدشت و کاهش اتکا به منابع زیرزمینی ماهدشت بخشی از این مشکلات را برطرف شود.

کد مطلب 816134

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