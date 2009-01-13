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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۰۶

هجدهمین روز مقاومت غزه /

950 شهید و 4350 مجروح فلسطینی/ مخالفت مصر با برگزاری نشست اعراب در قطر

950 شهید و 4350 مجروح فلسطینی/ مخالفت مصر با برگزاری نشست اعراب در قطر

شبکه الجزیره از ادامه حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منازل مردم فلسطین در شمال غزه و افزایش آمار شهدا در هجدهمین روز این حملات به 950 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگاران شبکه الجزیره از مناطق مختلف نوار غزه تاکید کردند نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سبب مقاومت رزمندگان فلسطینی قادر به پیشروی نیستند و به همین سبب، جنگنده ها و بالگردها در کنار توپخانه سنگین به شدت منازل مردم فلسطین را گلوله باران می کنند.

یورش زمینی نظامیان متجاوز با مقاومت شدید مبارزان فلسطینی روبروشده است.

هم اکنون شبکه الجزیره تصاویر مستقیمی از بمباران شدید منازل مردم شمال غزه پخش می کند.

گردانهای ناصرصلاح الدین از فرود بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه جحرالدین برای انتقال مجروحان این رژیم خبر داده است.

درهجدهمین روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، آمار شهدا به 950 و مجروحان به 4350 نفر رسیده است که اکثر آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند.

این در حالی است که حکومت مصر با برگزاری نشست فوری کشورهای عربی در دوحه قطر مخالفت کرده است و خواستار آن شده است تا تنها یک نشست مشورتی در کویت برگزار شود.

کد مطلب 816172

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