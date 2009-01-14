سلامت جامعه تنها با افزایش امکانات درمانی ایجاد نمی شود

دکتر حسام نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: اگر به مردم نگوییم که باید فعالیت جسمانی و تغذیه مناسب داشته باشند و دخانیات و روغن های جامد را از رژیم غذایی حذف کنند، بازهم بیماران قلبی خواهیم داشت.

وی بیان کرد: باید به سمت سلامت محوری برویم و آن را در جامعه نیز ترویج و گسترش دهیم.

نبوی زاده یادآور شد: سلامت محوری یعنی پیشگیری و اینکه مردم بدانند که چه باید کنند تا بیمار نشوند.

وی تاکید کرد: باید عادت های غلط مردم را که در جامعه نیز زیاد وجود دارد، همچون استفاده از دخانیات، مواد مخدر، کم تحرکی، تغذیه نامناسب و عادت های بد غذایی، با فرهنگ سازی از بین ببریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه های این دانشگاه برای تعمیق سلامت محوری در جامعه، گفت: در این راستا معاونت های دانشگاه ضمن آگاهی بخشی به جامعه، سمینار ها، همایش ها و کارگاههای آموزشی مرتبط با این موضوع را برگزار می کنند.

نبوی زاده با اشاره به برگزاری کنگره سراسری سلامت محوری در طب کودکان در یاسوج، اظهار داشت: در این کنگره عواملی که باعث ایجاد بیماری در کودکان می شود از جمله نحوه مراقبت و تغذیه مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: به طور مثال مادری که سه فرزند هم سن دارد نمی تواند از آنها مراقبت کند و چون این مادر ذخیره غذایی کافی در بدن خود ندارد، بچه ها نیز ضعیف و مستعد بیماری هستند.

نبوی زاده افزود: بر این اساس باید به مادران آموزش دهیم که تعداد بچه ها را کم و فاصله بین تولد آنها را زیاد کنند.

وی همچنین تصریح کرد: نقش بهداشت و سلامت در جامعه تنها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست و سلامت محوری در جامعه تنها از عهده دانشگاه بر نمی آید بلکه باید سایر سازمان ها نیز در این راستا تلاش کنند.

دکتر نبوی زاده به نقس تاثیر گذار رسانه ها اشاره کرد و بیان داشت: رسانه ها با اطلاع رسانی و آگاه بخشی به مردم می توانند در تعمیق فرهنگ پیشگیری بهتر از درمان است در جامعه موثر باشند.