6600 مخاطب روزانه برای چارچنگولی/ "سهم گمشده" کمترین مخاطب را دارد

به گزارش خبرنگار مهر،نخستین فیلم حسن نجفی است که مضمونی عاشورایی دارد و با حضور بازیگران باکویی در آذربایجان ساخته شده است. کامران یونس، خالده قلی اوا، گلزار قربان اوا، قربان مسیم اف، اتکم اسکندراف و مهربان خانلار بازیگران فیلم هستند.

این فیلم داستان زنی به نام زینب اهل آذربایجان است که تصمیم می‌گیرد خانواده‌اش را دور هم جمع کند. او پسرش را وامی‌دارد تا برای شفای کودکش به نذر خود وفا کند و بچه را به مراسم عزاداری عاشورا در ایران ببرد. این فیلم در جشنواره فجر پارسال حضور داشت و از دیگر دیگر عوامل آن می‌توان به محمدتقی انصاری تهیه‌کننده و فریدون شیردل فیلمبردار اشاره کرد.





احضارشدگان

"سهم گمشده" از یازدهم دی‌ماه در گروه فرهنگی اکران شده و پس از 8 روز نمایش در 6 سینما 000/100/1 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 550 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 69 نفر بوده که 12 مخاطب روزانه در هر سینما برای "سهم گمشده" ثبت می‌شود.

"احضارشدگان" ششمین فیلم آرش معیریان در ژانر وحشت و بر اساس فیلمنامه‌ای از حجت قاسم‌زاده اصل است. فیلم داستان دو برادر به نام امید و عماد است که در پی مرگ پدر و تقسیم ارث از هم فاصله گرفته‌اند. عماد که در آستانه ورشکستگی است می‌خواهد از امید کمک بگیرد اما در خانه او دچار توهم می‌شود.

زیبا بروفه، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، مهدی امینی‌خواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان بازیگران این فیلم هستند که در دومین جشنواره پلیس جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه را به خود اختصاص داد. این فیلم در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره فجر نیز به نمایش درآمد.