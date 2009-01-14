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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۸:۲۴

6600 مخاطب روزانه برای چارچنگولی/ "سهم گمشده" کمترین مخاطب را دارد

6600 مخاطب روزانه برای چارچنگولی/ "سهم گمشده" کمترین مخاطب را دارد

فیلم‌های سینمایی "چارچنگولی" و "دلداده" با وجود توقف اکران در ایام محرم همچنان با 602 و 414 مخاطب بیشترین و "سهم گمشده" کمترین مخاطب روزانه را در هفته سوم دی‌ماه داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، "سهم گمشده" نخستین فیلم حسن نجفی است که مضمونی عاشورایی دارد و با حضور بازیگران باکویی در آذربایجان ساخته شده است. کامران یونس، خالده قلی اوا، گلزار قربان اوا، قربان مسیم اف، اتکم اسکندراف و مهربان خانلار بازیگران فیلم هستند.

این فیلم داستان زنی به نام زینب اهل آذربایجان است که تصمیم می‌گیرد خانواده‌اش را دور هم جمع کند. او پسرش را وامی‌دارد تا برای شفای کودکش به نذر خود وفا کند و بچه را به مراسم عزاداری عاشورا در ایران ببرد. این فیلم در جشنواره فجر پارسال حضور داشت و از دیگر دیگر عوامل آن می‌توان به محمدتقی انصاری تهیه‌کننده و فریدون شیردل فیلمبردار اشاره کرد.



احضارشدگان

"سهم گمشده" از یازدهم دی‌ماه در گروه فرهنگی اکران شده و پس از 8 روز نمایش در 6 سینما 000/100/1 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 550 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 69 نفر بوده که 12 مخاطب روزانه در هر سینما برای "سهم گمشده"  ثبت می‌شود.

"احضارشدگان" ششمین فیلم آرش معیریان در ژانر وحشت و بر اساس فیلمنامه‌ای از حجت قاسم‌زاده اصل است. فیلم داستان دو برادر به نام امید و عماد است که در پی مرگ پدر و تقسیم ارث از هم فاصله گرفته‌اند. عماد که در آستانه ورشکستگی است می‌خواهد از امید کمک بگیرد اما در خانه او دچار توهم می‌شود.

زیبا بروفه، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، مهدی امینی‌خواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان بازیگران این فیلم هستند که در دومین جشنواره پلیس جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه را به خود اختصاص داد. این فیلم در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره فجر نیز به نمایش درآمد.

"احضارشدگان" از چهارشنبه 20 آذرماه در گروه سینمایی آزادی اکران شده و پس از 26 روز نمایش در 7 سینما 000/500/50 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 25250 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 971 نفر بوده که 139 مخاطب روزانه در هر سینما برای "احضارشدگان"  ثبت می‌شود.

"دلشکسته" نخستین فیلم علی روئین‌تن و با برداشتی آزاد از لیلی و مجنون داستان دختر و پسری از دو خانواده مختلف است که می‌خواهند با هم ازدواج کنند اما مسائلی مانع می‌شود. زنده‌یاد خسرو شکیبایی، فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند.

"دلشکسته" از چهارشنبه 13 آذر در گروه سینمایی استقلال اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 17 سینما 000/800/128تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 64400 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 2683 نفر بوده که 158 مخاطب روزانه در هر سینما برای "دلشکسته" ثبت می‌شود.

"خواستگار محترم" ساخته داود موثقی در ژانر کمدی قرار دارد. این فیلم داستان مردی است که 40 سال پیش به دلیل ناکامی در خواستگاری از دختری به فرانسه رفته است. او حالا به توصیه پزشکان معالج به ایران بازگشته و همزمان به جستجوی دوستان و آشنایان می‌پردازد.

فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، نگین صدق گویا، یوسف تیموری و مجید مشیری از بازیگران فیلم هستند. "خواستگار محترم" به تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان و مهدی احمدی قرار بود در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش دربیاید که محقق نشد و بدون انتظار کشیدن برای جشنواره بعد به اکران درآمد.

"خواستگار محترم" از چهارشنبه ششم آذرماه در گروه سینما قدس اکران شده و پس از 40 روز نمایش در 16 سینما 000/400/314 تومان فروخته است. این فروش تعداد 157200 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 3930 نفر بوده که 246 مخاطب روزانه در هر سینما برای "خواستگار محترم" ثبت می‌شود.

"چارچنگولی" نهمین فیلم سعید سهیلی بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش است. این فیلم  کمدی داستان دو بردار دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیده‌اند و هر کدام زندگی و عقاید خاص خود را دارند. جواد رضویان، رضا شفیعی‌جم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات در فیلم بازی کرده‌اند.

"چارچنگولی" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما عصر جدید اکران شده و پس از 43 روز نمایش در 11 سینما 000/200/569 تومان فروش کرده است. این فروش تعداد 284600 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 6616 نفر بوده که 602 مخاطب روزانه در هر سینما برای "چارچنگولی" ثبت می‌شود.

"دلداده" قدرت‌الله صلح‌میرزایی بر اساس فیلمنامه خودش و علیرضا محمودی شکل گرفته و داستان دختری است که بعد از سال‌ها اقامت در خارج به ایران بازگشته و قصد ازدواج دارد. اکبر عبدی، سیدجواد رضویان، مجید صالحی، الهام حمیدی، سحر ذکریا، یوسف صیادی، مجید یاسر، امیر نوری، احمد پورمخبر، مهران رجبی و اشکان اشتیاق بازیگران فیلم هستند.



دلداده

"دلداده" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما آفریقا اکران شد و پس از 43 روز در 11 سینما 000/200/391 تومان فروخته است. این فروش با بلیت 2000 تومانی تعداد 195600 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند و تعداد تماشاگران روزانه آن به حدود 4549 نفر می‌رسد. با احتساب تعداد سینماها "دلداده" روزانه در هر سینما 414 نفر مخاطب دارد.

فیلم‌های "چارچنگولی" و "دلداده" دهه اول محرم از اکران خارج شده و از جمعه 20 دی‌ماه به سینماها بازگشتند. از چهارشنبه 25 دی نیز "ایستگاه بهشت" نادر مقدس جایگزین "احضارشدگان"، "پاپیتال" جایگزین "خواستگار محترم" و "مخمصه" جایگزین "دلشکسته" می‌شوند.
کد مطلب 816236

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