ارتش آمريكا با بركناري چند نظامي قصد سرپوش گذاشتن بر رسوايي شكنجه عراقي ها را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واشنگتن پست كارپينسكي با ابراز ناراحتي از اخراج خود آن را نوعي بي عدالتي و بي انصافي خواند و با اشاره به اينكه مقامات ارتش تلاش دارند عده معدودي را قرباني كنند تا اين رسوايي را كنترل شود گفت : من تا انتها با اين مسئله مبارزه خواهم كرد و نشان خواهم داد مشكل از فرماندهي من نبود.

به دنبال افزايش فشارها بر مقامات آمريكايي ، ارتش آمريكا ، ژنرال جانيس كارپينسكي Janis L. Karpinski مسئول سابق بازداشتگاههاي آمريكا در عراق را از كار خود يعني فرماندهي تيپ 800 ارتش بركنار كرد .

كارپينسكي در زمان شكنجه ها يعني پاييز گذشته ، مسئول 16 بازداشتگاه ارتش آمريكا در عراق بوده است .

وي بارها گفته كه از اين مشكلات آگاهي نداشته است چرا كه يك تيپ اطلاعاتي ارتش مسئوليت بخشهايي از زندان را كه شكنجه ها در آن انجام مي شد به عهده داشت.

كلنل پاملا هارت Pamela Hart سخنگوي ارتش آمريكا با تاييد خبر انفصال كارپينسكي از خدمت و با تاكيد بر اينكه وي به ديگر واحدهاي ذخيره منتقل نخواهد شد گفت : يك افسر ديگر براي انجام وظيفه او تعيين خواهد شد .