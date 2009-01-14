نگرانی از آلودگی نوری رصدخانه ملی/ تدوین استاندارد آلودگی نوری

دکتر رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آلودگی نوری به معنی آلودگی فضا به دلیل وجود نور زیاد است که این امر مانع از رصد آسمان می شود. این مفهوم سالیان قبل برای منجمان مطرح نبوده ولی با گسترش شهرها و ایجاد آلودگی نوری شهرها و اطراف آن رصد آسمان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

وی افزود: با گسترش شهرها و گران شدن انرژی کشورهای دنیا اقدام به تدوین استانداردهایی در زمینه نور پردازی شهری کردند تا ضمن آنکه از اتلاف انرژی از طریق نورافکن های شهری جلوگیری شود از آلودگی نوری برای رصد آسمان نیز ممانعت به عمل آید.

منصوری با بیان اینکه مشکل آلودگی نوری در ایران بعد از بحث تاسیس رصدخانه ملی مطرح شد، اظهار داشت: رصد آسمان باید در جایی باشد که کمترین تلاطم جوی وجود داشته باشد. بر خلاف نظر عامه در کویر به دلیل تلاطم جوی منطقه برای رصد آسمان مناسب نیست ولی در ارتفاعات چون کمترین تلاطم جوی حاکم است، برای تاسیس رصدخانه و رصد آسمان مناسب تر است. این در حالی است که در ایران شهرها در کوهپایه ها گسترش یافته اند.

مسئول پروژه رصدخانه ملی تاکید کرد: با توجه به این واقعیت منطقه دینوار در نزدیکی قم و کاشان انتخاب شد که این نگرانی وجود دارد که با تاسیس این رصدخانه شهر گسترش یابد و آلودگی نوری برای رصدخانه ایجاد شود.

استاد دانشگاه صنعتی شریف از ایجاد کمیته "آسمان پاک" برای این منظور خبر داد و خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که در این زمینه انجام شد استانداری قم مساعدتهای لازم را در این زمینه انجام داد که یکی از این اقدامات ایجاد کمیته ای برای جلوگیری از آلودگی نوری است.

وی به وظایف این کمیته اشاره کرد و به مهر گفت: این کمیته موظف است نورپردازی شهرها و اطراف آن را استانداردسازی کند. در این خصوص استانداردها و قوانینی که در دنیا وجود دارد ترجمه و در اختیار اعضای کمیته قرار خواهد گرفت تا با بومی سازی آن استانداردهای لازم را تدوین و اعمال کنند.

منصوری همچنین به ارائه راهکارهای لازم در خصوص استانداردسازی پرداخت و ادامه داد: نورافکنها و لامپهایی که در شهرها به کاربرده می شود شعاع 360 درجه را روشن می کنند این در حالی است که این نورافکنها باید زمین را روشن کنند.

مسئول پروژه رصدخانه ملی اضافه کرد: برای افزایش کارایی نورافکنها بهتر است در بالای آن صفحاتی نصب شود تا از نور این لامپها استفاده بهینه شود.